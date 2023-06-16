https://uz.sputniknews.ru/20230616/kashkadarya-brakoner-krasnaya-kniga-varany-foto-36030314.html

В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных ящериц — фото

В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных ящериц — фото

Дома у злоумышленника нашли шкуры более 40 серых варанов.

2023-06-16T19:08+0500

2023-06-16T19:08+0500

2023-06-16T19:08+0500

общество

экология

происшествия

узбекистан

природа

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области задержали браконьера, убившего 43 краснокнижных варанов, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменение климата.В ходе экологического рейда правоохранители выяснили, что задержанный содержал и жестоко убивал серых варанов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. У него в доме нашли 20 еще живых ящериц, а также 43 снятых шкуры.Специалисты оценили нанесенный природе ущерб в 311 млн 850 тыс. сумов. По данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям, связанным с экологическим контролем, охраной природы и использованию животного мира.Как отметило ведомство, найденных живых варанов выпустили в пустынные районы Мубаракского района, где они обитали. Ранее в Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя.

https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-pogoda-seli-18-21-iyunya-preduprejdenie-uzgidromet-36027736.html

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