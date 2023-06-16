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https://uz.sputniknews.ru/20230616/kashkadarya-brakoner-krasnaya-kniga-varany-foto-36030314.html
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных ящериц — фото
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных ящериц — фото
Дома у злоумышленника нашли шкуры более 40 серых варанов.
2023-06-16T19:08+0500
2023-06-16T19:08+0500
общество
экология
происшествия
узбекистан
природа
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области задержали браконьера, убившего 43 краснокнижных варанов, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменение климата.В ходе экологического рейда правоохранители выяснили, что задержанный содержал и жестоко убивал серых варанов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. У него в доме нашли 20 еще живых ящериц, а также 43 снятых шкуры.Специалисты оценили нанесенный природе ущерб в 311 млн 850 тыс. сумов. По данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям, связанным с экологическим контролем, охраной природы и использованию животного мира.Как отметило ведомство, найденных живых варанов выпустили в пустынные районы Мубаракского района, где они обитали. Ранее в Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя.
https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-pogoda-seli-18-21-iyunya-preduprejdenie-uzgidromet-36027736.html
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общество экология происшествия узбекистан природа кашкадарья министерство экологии варан
общество экология происшествия узбекистан природа кашкадарья министерство экологии варан

В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных ящериц — фото

19:08 16.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Carlos Delgado / Бенгальский варан, национальный парк Яла, Шри-ЛанкаБенгальский варан
Бенгальский варан - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Carlos Delgado / Бенгальский варан, национальный парк Яла, Шри-Ланка
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НовостиTelegram
Дома у злоумышленника нашли шкуры более 40 серых варанов, а также 20 еще живых особей. По данному случаю возбудили уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области задержали браконьера, убившего 43 краснокнижных варанов, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменение климата.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана
В ходе экологического рейда правоохранители выяснили, что задержанный содержал и жестоко убивал серых варанов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. У него в доме нашли 20 еще живых ящериц, а также 43 снятых шкуры.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана
Специалисты оценили нанесенный природе ущерб в 311 млн 850 тыс. сумов. По данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям, связанным с экологическим контролем, охраной природы и использованию животного мира.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана
Как отметило ведомство, найденных живых варанов выпустили в пустынные районы Мубаракского района, где они обитали.
Ранее в Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя.
Сход селя. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2023
В Узбекистане ожидаются сели – экстренное предупреждение
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