В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных ящериц — фото
CC BY-SA 4.0 / Carlos Delgado / Бенгальский варан, национальный парк Яла, Шри-ЛанкаБенгальский варан
CC BY-SA 4.0 / Carlos Delgado / Бенгальский варан, национальный парк Яла, Шри-Ланка
Дома у злоумышленника нашли шкуры более 40 серых варанов, а также 20 еще живых особей. По данному случаю возбудили уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области задержали браконьера, убившего 43 краснокнижных варанов, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменение климата.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В ходе экологического рейда правоохранители выяснили, что задержанный содержал и жестоко убивал серых варанов, занесенных в Красную книгу Узбекистана. У него в доме нашли 20 еще живых ящериц, а также 43 снятых шкуры.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
Специалисты оценили нанесенный природе ущерб в 311 млн 850 тыс. сумов. По данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям, связанным с экологическим контролем, охраной природы и использованию животного мира.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
В Кашкадарье задержали браконьера, убивавшего краснокнижных варанов
Как отметило ведомство, найденных живых варанов выпустили в пустынные районы Мубаракского района, где они обитали.
Ранее в Каракалпакстане задержали убийцу краснокнижного оленя.