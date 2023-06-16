https://uz.sputniknews.ru/20230616/rossiya-uzbekistan-kazaxstan-dogovor-gaz-pmef-36021745.html

Газпром и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа

Газпром и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа

Страны договорились о поставках российского газа на полях ПМЭФ

2023-06-16T15:28+0500

2023-06-16T15:28+0500

2023-06-16T15:40+0500

энергетика

узбекистан

россия

казахстан

газ

алексей миллер

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. "Газпром" и QazaqGaz подписали договор о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана, передает Министерство энергетики Казахстана.Встреча между российской и казахстанской компаниями прошла в ходе Петербургского экономического форума.Также на полях мероприятия министры энергетики Казахстана и России продлили договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 млн тонн до конца 2033 года.Напомним, в ноябре 2022 года Россия выступила с инициативой создания "тройственного газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном, предполагающим транзит российского газа через территории этих стран. В январе текущего года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу "Средняя Азия — Центр", проходящему через Узбекистан и Казахстан.В начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки и возможности поставок газа. А в конце мая замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил журналистам, что параметры проекта "газового союза" в настоящее время прорабатываются.Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.

https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-rossiya-priznanie-markirovka-tovary-pmef-36020394.html

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