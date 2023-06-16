https://uz.sputniknews.ru/20230616/rossiya-uzbekistan-kazaxstan-dogovor-gaz-pmef-36021745.html
Газпром и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа
Газпром и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа
Страны договорились о поставках российского газа на полях ПМЭФ
2023-06-16T15:28+0500
2023-06-16T15:28+0500
2023-06-16T15:40+0500
энергетика
узбекистан
россия
казахстан
газ
алексей миллер
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. "Газпром" и QazaqGaz подписали договор о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана, передает Министерство энергетики Казахстана.Встреча между российской и казахстанской компаниями прошла в ходе Петербургского экономического форума.Также на полях мероприятия министры энергетики Казахстана и России продлили договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 млн тонн до конца 2033 года.Напомним, в ноябре 2022 года Россия выступила с инициативой создания "тройственного газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном, предполагающим транзит российского газа через территории этих стран. В январе текущего года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу "Средняя Азия — Центр", проходящему через Узбекистан и Казахстан.В начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки и возможности поставок газа. А в конце мая замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил журналистам, что параметры проекта "газового союза" в настоящее время прорабатываются.Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
https://uz.sputniknews.ru/20230616/uzbekistan-rossiya-priznanie-markirovka-tovary-pmef-36020394.html
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энергетика узбекистан россия казахстан газ газпром qazaqgaz миллер
Газпром и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа
15:28 16.06.2023 (обновлено: 15:40 16.06.2023)
Страны договорились о поставках российского газа на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
"Газпром" и QazaqGaz подписали договор о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана, передает
Министерство энергетики Казахстана.
"На встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером между "Газпромом" и "QazaqGaz" подписан Договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана",- написало ведомство
Встреча между российской и казахстанской компаниями прошла в ходе Петербургского экономического форума.
Также на полях мероприятия министры энергетики Казахстана и России продлили договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 млн тонн до конца 2033 года.
Напомним, в ноябре 2022 года Россия выступила с инициативой создания "тройственного газового союза" с Казахстаном и Узбекистаном, предполагающим транзит российского газа через территории этих стран. В январе текущего года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу "Средняя Азия — Центр", проходящему через Узбекистан и Казахстан.
В начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки и возможности поставок газа. А в конце мая замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил журналистам, что параметры проекта "газового союза" в настоящее время прорабатываются.
Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.