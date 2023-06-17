https://uz.sputniknews.ru/20230617/minoborony-rossiya-dron-unichtojeniye-opornyy-punkt-vsu-36046776.html

Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов — видео

Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов — видео

Беспилотные летательные аппараты работали на Южно-Донецком направлении и несли гранаты от РПГ-7.

2023-06-17T13:52+0500

2023-06-17T13:52+0500

2023-06-17T13:52+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Уничтожение опорного пункта Украины с помощью FPV-дронов, несущих гранаты от РПГ-7 (ручного противотанкового гранатомета) продемонстрировало Министерство обороны России, сообщает РИА Новости.На кадрах видно, как несколько мини-квадрокоптеров атакуют позиции ВСУ. Результаты их попадания по украинским окопам фиксирует разведывательный дрон.В ведомстве рассказали, что российские дроны работают на Южно-Донецком направлении.Для справки: FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) — это разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите (кабине).Ранее Sputnik сообщал о том, что во время удара по Киеву тяжело ранили главу украинской разведки.

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