https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-utverjdeniye-kvota-priyem-vuz-gosudarstvo-grant-36053162.html

В Узбекистане утвердили квоты приема в вузы на основе государственного гранта

В Узбекистане утвердили квоты приема в вузы на основе государственного гранта

Президент утвердил квоты по приёму в высшие учебные заведения республики на основе государственного гранта на 2023/2024 учебный год. Параметры приема на платно-контрактной основе утвердят до 20 июня 2023 года.

2023-06-17T18:37+0500

2023-06-17T18:37+0500

2023-06-17T18:37+0500

узбекистан

вузы

грант

государство

студенты

президент

шавкат мирзиёев

абитуриенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/09/21271659_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e212c55a87e8fe18458b516f24c3e2b2.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане утвердили параметры госзаказа по приёму на учёбу в государственные вузы республики на 2023−2024 учебный год, сообщает Минюст.Соответствующее распоряжение подписал Шавкат Мирзиёев.Согласно документу, на дневные отделения бакалавриата на основе государственного гранта примут 34 860 человек, в магистратуру — 8 923.Министерства и ведомства, в чьем ведении находятся вузы, а также Высшие учебные заведения, которым предоставили финансовую самостоятельность, утвердят параметры приема на платно-контрактной основе до 20 июня 2023 года.Ранее стало известно, когда начнется прием документов в вузы Узбекистана.Напомним, что документы на бакалавриат можно подать онлайн через личный кабинет на портале my.uzbmb.uz.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан вузы грант студенты государство президент шавкат мирзиёев абитуриенты