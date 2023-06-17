https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-utverjdeniye-kvota-priyem-vuz-gosudarstvo-grant-36053162.html
В Узбекистане утвердили квоты приема в вузы на основе государственного гранта
В Узбекистане утвердили квоты приема в вузы на основе государственного гранта
Президент утвердил квоты по приёму в высшие учебные заведения республики на основе государственного гранта на 2023/2024 учебный год. Параметры приема на платно-контрактной основе утвердят до 20 июня 2023 года.
2023-06-17T18:37+0500
2023-06-17T18:37+0500
2023-06-17T18:37+0500
узбекистан
вузы
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государство
студенты
президент
шавкат мирзиёев
абитуриенты
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане утвердили параметры госзаказа по приёму на учёбу в государственные вузы республики на 2023−2024 учебный год, сообщает Минюст.Соответствующее распоряжение подписал Шавкат Мирзиёев.Согласно документу, на дневные отделения бакалавриата на основе государственного гранта примут 34 860 человек, в магистратуру — 8 923.Министерства и ведомства, в чьем ведении находятся вузы, а также Высшие учебные заведения, которым предоставили финансовую самостоятельность, утвердят параметры приема на платно-контрактной основе до 20 июня 2023 года.Ранее стало известно, когда начнется прием документов в вузы Узбекистана.Напомним, что документы на бакалавриат можно подать онлайн через личный кабинет на портале my.uzbmb.uz.
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узбекистан вузы грант студенты государство президент шавкат мирзиёев абитуриенты
узбекистан вузы грант студенты государство президент шавкат мирзиёев абитуриенты
В Узбекистане утвердили квоты приема в вузы на основе государственного гранта
Президент утвердил квоты по приёму в высшие учебные заведения республики на основе государственного гранта на 2023/2024 учебный год. Параметры приема на платно-контрактной основе утвердят до 20 июня 2023 года.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
В Узбекистане утвердили параметры госзаказа по приёму на учёбу в государственные вузы республики на 2023−2024 учебный год, сообщает Минюст.
Соответствующее распоряжение подписал Шавкат Мирзиёев.
Согласно документу, на дневные отделения бакалавриата на основе государственного гранта примут 34 860 человек, в магистратуру — 8 923.
Министерства и ведомства, в чьем ведении находятся вузы, а также Высшие учебные заведения, которым предоставили финансовую самостоятельность, утвердят параметры приема на платно-контрактной основе до 20 июня 2023 года.
Напомним, что документы
на бакалавриат можно подать онлайн через личный кабинет на портале my.uzbmb.uz.