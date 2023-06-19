https://uz.sputniknews.ru/20230619/gdye-mojno-progolosovat-na-prezidentskix-vyborax-uzbekistan-spisok-uchastkov-rossii-36071667.html
Где можно проголосовать на президентских выборах — список участков в России
Где можно проголосовать на президентских выборах — список участков в России
Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля 2023 года
2023-06-19T15:01+0500
2023-06-19T15:01+0500
2023-06-19T15:01+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В России будут действовать 7 избирательных участков. Их откроют при посольстве Узбекистана в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке.Sputnik подготовил список адресов избирательных участков. Список:1. Посольство Республики Узбекистан в Российской ФедерацииАдрес: г. Москва, Погорельский переулок, дом 12Call-центр: +7 499 238-3620, +7 499 230-0032, +7 499 230-00762. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-ПетербургеАдрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4АТелефон: +7 812 601-06283. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-ДонуАдрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 284. Генеральное консульство Республики Узбекистан в ЕкатеринбургеАдрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 4155. Генеральное консульство Республики Узбекистан в КазаниАдрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 66. Генеральное консульство Республики Узбекистан в НовосибирскеАдрес: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, дом 55Б7. Генеральное консульство Республики Узбекистан во ВладивостокеАдрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 46.Где узбекистанцы смогут проголосовать на президентских выборах за рубежом — адреса.Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения.В Узбекистане начала работу Миссия наблюдателей от СНГ.
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узбекистан россия досрочные выборы президент президентские выборы список участков в россии 9 июля 2023 года
узбекистан россия досрочные выборы президент президентские выборы список участков в россии 9 июля 2023 года
Где можно проголосовать на президентских выборах — список участков в России
Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В России будут действовать 7 избирательных участков. Их откроют при посольстве Узбекистана в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке.
Sputnik подготовил список адресов избирательных участков.
Список:
1. Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Погорельский переулок, дом 12
Call-центр: +7 499 238-3620, +7 499 230-0032, +7 499 230-0076
2. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге
Адрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4А
Телефон: +7 812 601-0628
3. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 28
4. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 415
5. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Казани
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 6
6. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Новосибирске
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, дом 55Б
7. Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке
Адрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 46.