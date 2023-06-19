https://uz.sputniknews.ru/20230619/gdye-mojno-progolosovat-na-prezidentskix-vyborax-uzbekistan-spisok-uchastkov-rossii-36071667.html

Где можно проголосовать на президентских выборах — список участков в России

Где можно проголосовать на президентских выборах — список участков в России

Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 9 июля 2023 года

2023-06-19T15:01+0500

2023-06-19T15:01+0500

2023-06-19T15:01+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В России будут действовать 7 избирательных участков. Их откроют при посольстве Узбекистана в Москве, генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Владивостоке.Sputnik подготовил список адресов избирательных участков. Список:1. Посольство Республики Узбекистан в Российской ФедерацииАдрес: г. Москва, Погорельский переулок, дом 12Call-центр: +7 499 238-3620, +7 499 230-0032, +7 499 230-00762. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-ПетербургеАдрес: г. Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4АТелефон: +7 812 601-06283. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Ростове-на-ДонуАдрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 284. Генеральное консульство Республики Узбекистан в ЕкатеринбургеАдрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 22, офис 4155. Генеральное консульство Республики Узбекистан в КазаниАдрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 66. Генеральное консульство Республики Узбекистан в НовосибирскеАдрес: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, дом 55Б7. Генеральное консульство Республики Узбекистан во ВладивостокеАдрес: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 46.Где узбекистанцы смогут проголосовать на президентских выборах за рубежом — адреса.Какие условия создадут на президентских выборах в РУз для людей с нарушениями зрения.В Узбекистане начала работу Миссия наблюдателей от СНГ.

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