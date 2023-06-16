https://uz.sputniknews.ru/20230616/missiya-nablyudateli-sng-vybory-prezident-uzbekistan-rabota-36024836.html

В Узбекистане начала работу Миссия наблюдателей от СНГ

В Узбекистане начала работу Миссия наблюдателей от СНГ

Миссия наблюдателей от СНГ уже в десятый раз участвует в наблюдении за проведением избирательных кампаний в республике.

2023-06-16T17:09+0500

2023-06-16T17:09+0500

2023-06-16T17:09+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ начала работу по мониторингу проведения досрочных выборов президента Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. Вопросы подготовки к выборам и организации деятельности Миссии обсудили в ходе встречи заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова с ее представителями.Евгений Козяк, руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ по наблюдению за выборами, рассказал, что миссия наблюдателей участвует в наблюдении за избирательной кампанией в Узбекистане уже в десятый раз.Также он сообщил, что с сегодняшнего дня штаб Миссии и долгосрочные наблюдатели приступили к работе. Штаб Миссии организует деятельность долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, определит порядок их работы накануне и в день голосования, распределит их по регионам Узбекистана, проведет необходимый инструктаж.В свою очередь Бахром Кучкаров проинформировал, что в республике создали 14 округов и 10 784 избирательных участка по проведению выборов.Ранее сообщалось, что на досрочных президентских выборах в Узбекистане миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. 7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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