https://uz.sputniknews.ru/20230619/iran-otkrytie-dom-innovatsiya-texnologiya-uzbekistan-tashkent-36063662.html
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
Дом инноваций и технологий станет мостом между Узбекистаном и Ираном, поможет развивать технологический обмен
2023-06-19T10:09+0500
2023-06-19T10:09+0500
2023-06-19T12:02+0500
узбекистан
иран
сотрудничество
наука
техника
инновации
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского Дома инноваций и технологий в Ташкенте (IHITT), сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. В церемонии открытия приняли участие первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Комилжон Каримов, руководители Дома инноваций Фахрулла Лутфиев и Расул Бехештигар. Как отметили в пресс-службе министерства, IHITT призван стать платформой для обмена знаниями, трансфера технологий, развития инновационной экосистемы и двусторонних отношений между Ираном и Узбекистаном. Он также нацелен на внесение вклада в экономический рост, социальное благополучие и устойчивое развитие двух стран посредством сотрудничества в области науки и техники.Мероприятие прошло в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Исламскую Республику Иран.Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана.
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узбекистан иран ташкент дом инноваций и технологий церемония открытия ihitt министерство высшего образования науки инноваций комилжон каримов фахрулла лутфиев расул бехештигар вклад экономический рост социальное благополучие устойчивое развитие двух стран сотрудничество наука техника
узбекистан иран ташкент дом инноваций и технологий церемония открытия ihitt министерство высшего образования науки инноваций комилжон каримов фахрулла лутфиев расул бехештигар вклад экономический рост социальное благополучие устойчивое развитие двух стран сотрудничество наука техника
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
10:09 19.06.2023 (обновлено: 12:02 19.06.2023)
Дом инноваций и технологий станет мостом между Узбекистаном и Ираном, поможет развивать технологический обмен.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
В Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского Дома инноваций и технологий в Ташкенте (IHITT), сообщает пресс-служба
министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
В церемонии открытия приняли участие первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Комилжон Каримов, руководители Дома инноваций Фахрулла Лутфиев и Расул Бехештигар.
Как отметили в пресс-службе министерства, IHITT призван стать платформой для обмена знаниями, трансфера технологий, развития инновационной экосистемы и двусторонних отношений между Ираном и Узбекистаном.
Он также нацелен на внесение вклада в экономический рост, социальное благополучие и устойчивое развитие двух стран посредством сотрудничества в области науки и техники.
Мероприятие прошло в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Исламскую Республику Иран.
Ранее Sputnik
сообщал, что Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана.