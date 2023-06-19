https://uz.sputniknews.ru/20230619/iran-otkrytie-dom-innovatsiya-texnologiya-uzbekistan-tashkent-36063662.html

Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте

Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте

Дом инноваций и технологий станет мостом между Узбекистаном и Ираном, поможет развивать технологический обмен

2023-06-19T10:09+0500

2023-06-19T10:09+0500

2023-06-19T12:02+0500

узбекистан

иран

сотрудничество

наука

техника

инновации

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского Дома инноваций и технологий в Ташкенте (IHITT), сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. В церемонии открытия приняли участие первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Комилжон Каримов, руководители Дома инноваций Фахрулла Лутфиев и Расул Бехештигар. Как отметили в пресс-службе министерства, IHITT призван стать платформой для обмена знаниями, трансфера технологий, развития инновационной экосистемы и двусторонних отношений между Ираном и Узбекистаном. Он также нацелен на внесение вклада в экономический рост, социальное благополучие и устойчивое развитие двух стран посредством сотрудничества в области науки и техники.Мероприятие прошло в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Исламскую Республику Иран.Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана.

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