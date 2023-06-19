Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230619/iran-otkrytie-dom-innovatsiya-texnologiya-uzbekistan-tashkent-36063662.html
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
Дом инноваций и технологий станет мостом между Узбекистаном и Ираном, поможет развивать технологический обмен
2023-06-19T10:09+0500
2023-06-19T12:02+0500
узбекистан
иран
сотрудничество
наука
техника
инновации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/13/36062912_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_123032e03423d01db7e90cbb393d8f17.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского Дома инноваций и технологий в Ташкенте (IHITT), сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана. В церемонии открытия приняли участие первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Комилжон Каримов, руководители Дома инноваций Фахрулла Лутфиев и Расул Бехештигар. Как отметили в пресс-службе министерства, IHITT призван стать платформой для обмена знаниями, трансфера технологий, развития инновационной экосистемы и двусторонних отношений между Ираном и Узбекистаном. Он также нацелен на внесение вклада в экономический рост, социальное благополучие и устойчивое развитие двух стран посредством сотрудничества в области науки и техники.Мероприятие прошло в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Исламскую Республику Иран.Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/13/36062912_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0a87d807912a29253f36eb93ec02d861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан иран ташкент дом инноваций и технологий церемония открытия ihitt министерство высшего образования науки инноваций комилжон каримов фахрулла лутфиев расул бехештигар вклад экономический рост социальное благополучие устойчивое развитие двух стран сотрудничество наука техника
узбекистан иран ташкент дом инноваций и технологий церемония открытия ihitt министерство высшего образования науки инноваций комилжон каримов фахрулла лутфиев расул бехештигар вклад экономический рост социальное благополучие устойчивое развитие двух стран сотрудничество наука техника

Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте

10:09 19.06.2023 (обновлено: 12:02 19.06.2023)
© пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
© пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций
Подписаться на
НовостиTelegram
Дом инноваций и технологий станет мостом между Узбекистаном и Ираном, поможет развивать технологический обмен.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского Дома инноваций и технологий в Ташкенте (IHITT), сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
© пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
© пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций
В церемонии открытия приняли участие первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Комилжон Каримов, руководители Дома инноваций Фахрулла Лутфиев и Расул Бехештигар.
Как отметили в пресс-службе министерства, IHITT призван стать платформой для обмена знаниями, трансфера технологий, развития инновационной экосистемы и двусторонних отношений между Ираном и Узбекистаном.
© пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
в Ташкенте состоялась официальная церемония открытия иранского дома инноваций и технологий - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
Иран открыл Дом инноваций и технологий в Ташкенте
© пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций
Он также нацелен на внесение вклада в экономический рост, социальное благополучие и устойчивое развитие двух стран посредством сотрудничества в области науки и техники.
Мероприятие прошло в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Исламскую Республику Иран.
Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев посетил выставку научно-технических достижений Ирана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0