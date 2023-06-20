https://uz.sputniknews.ru/20230620/dni-kultury-kazaxstana-2023-uzbekistan-36114801.html

В Узбекистане пройдут Дни культуры Казахстана

В Узбекистане пройдут Дни культуры Казахстана

Мероприятие включит в себя кинофестиваль и гала-концерт.

2023-06-20T17:18+0500

2023-06-20T17:18+0500

2023-06-20T17:18+0500

узбекистан

культура

казахстан

кино

дом кино

нургиса дауешов

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане с 20 по 23 июня пройдут Дни культуры Казахстана, сообщает Агентство кинематографии.Так, 20 июня в 15.00 в столичном Доме кино состоится официальное открытие Дней казахстанского кино. Церемония пройдет с участием вице-министра культуры и спорта Казахстана Нургисы Дауешова.Всего в программу мероприятия войдут ленты "Султан Бейбарс", "Дос-Мукасан", "Паралимпиец", "На старте", "Лето 1941-го", "Время патриотов", а также анимации "Кенже қыз" (Младшая дочь), "Бесік жыры" (Колыбельная) и "Әмен ағаның ғажайып бәйтерегі" (Дерево Амен- ага).Кроме того, в рамках Дней культуры Казахстана пройдет гала-концерт, на котором выступят казахстанские деятели искусства и творческие коллективы.Ранее туристический потенциал Узбекистана презентовали на выставке в Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-nemoe-kino-pokaz-parizh-33839345.html

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