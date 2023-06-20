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https://uz.sputniknews.ru/20230620/dni-kultury-kazaxstana-2023-uzbekistan-36114801.html
В Узбекистане пройдут Дни культуры Казахстана
В Узбекистане пройдут Дни культуры Казахстана
Мероприятие включит в себя кинофестиваль и гала-концерт.
2023-06-20T17:18+0500
2023-06-20T17:18+0500
узбекистан
культура
казахстан
кино
дом кино
нургиса дауешов
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане с 20 по 23 июня пройдут Дни культуры Казахстана, сообщает Агентство кинематографии.Так, 20 июня в 15.00 в столичном Доме кино состоится официальное открытие Дней казахстанского кино. Церемония пройдет с участием вице-министра культуры и спорта Казахстана Нургисы Дауешова.Всего в программу мероприятия войдут ленты "Султан Бейбарс", "Дос-Мукасан", "Паралимпиец", "На старте", "Лето 1941-го", "Время патриотов", а также анимации "Кенже қыз" (Младшая дочь), "Бесік жыры" (Колыбельная) и "Әмен ағаның ғажайып бәйтерегі" (Дерево Амен- ага).Кроме того, в рамках Дней культуры Казахстана пройдет гала-концерт, на котором выступят казахстанские деятели искусства и творческие коллективы.Ранее туристический потенциал Узбекистана презентовали на выставке в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-nemoe-kino-pokaz-parizh-33839345.html
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узбекистан культура казахстан кино дом кино нургиса дауешов кинофестиваль казахстанское кино в узбекистане
узбекистан культура казахстан кино дом кино нургиса дауешов кинофестиваль казахстанское кино в узбекистане

В Узбекистане пройдут Дни культуры Казахстана

17:18 20.06.2023
© Sputnik / Svetlana ShevchenkoЗрительный зал
Зрительный зал - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Svetlana Shevchenko
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Мероприятие включит в себя кинофестиваль и гала-концерт с участием казахстанских деятелей искусства.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане с 20 по 23 июня пройдут Дни культуры Казахстана, сообщает Агентство кинематографии.
Так, 20 июня в 15.00 в столичном Доме кино состоится официальное открытие Дней казахстанского кино. Церемония пройдет с участием вице-министра культуры и спорта Казахстана Нургисы Дауешова.
"Дни казахстанского кино откроются показом полнометражного художественного фильма "Султан Бейбарс" (режиссер-постановщик Булат Мансуров), отреставрированного в 2022 году в рамках государственного задания на производственно-технической базе АО "Казахфильм" имени Шакен Айманова",- уточнило агентство.
Всего в программу мероприятия войдут ленты "Султан Бейбарс", "Дос-Мукасан", "Паралимпиец", "На старте", "Лето 1941-го", "Время патриотов", а также анимации "Кенже қыз" (Младшая дочь), "Бесік жыры" (Колыбельная) и "Әмен ағаның ғажайып бәйтерегі" (Дерево Амен- ага).
Кроме того, в рамках Дней культуры Казахстана пройдет гала-концерт, на котором выступят казахстанские деятели искусства и творческие коллективы.
Ранее туристический потенциал Узбекистана презентовали на выставке в Москве.
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