https://uz.sputniknews.ru/20230620/glava-slujba-vneshnyaya-razvedka-rossiya-sergey-naryshkin-tema-kontrnastupleniye-vsu-36093923.html

Для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины

Для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины

Глава службы внешней разведки РФ объяснил это желанием оправдать поставки вооружения и военной техники Киеву.

2023-06-20T10:10+0500

2023-06-20T10:10+0500

2023-06-20T10:10+0500

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служба внешней разведки россии

сергей нарышкин

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сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Тема контрнаступления ВСУ намеренно раскручивалась, чтобы оправдать поставки вооружений киевскому режиму и создать видимость единства стран Запада, заявил директор Службы внешней разведки России(СВР) Сергей Нарышкин.Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе действий киевского режима, оценивая задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для этой страны, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ее оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее стало известно о том, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины.

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