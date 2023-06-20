https://uz.sputniknews.ru/20230620/glava-slujba-vneshnyaya-razvedka-rossiya-sergey-naryshkin-tema-kontrnastupleniye-vsu-36093923.html
Для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Глава службы внешней разведки РФ объяснил это желанием оправдать поставки вооружения и военной техники Киеву.
2023-06-20T10:10+0500
2023-06-20T10:10+0500
2023-06-20T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Тема контрнаступления ВСУ намеренно раскручивалась, чтобы оправдать поставки вооружений киевскому режиму и создать видимость единства стран Запада, заявил директор Службы внешней разведки России(СВР) Сергей Нарышкин.Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе действий киевского режима, оценивая задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для этой страны, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ее оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее стало известно о том, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины.
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служба внешней разведки рф сергей нарышкин в мире украина россия киев нато сергей лавров запад поставки вооружение
служба внешней разведки рф сергей нарышкин в мире украина россия киев нато сергей лавров запад поставки вооружение
Для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
Глава службы внешней разведки РФ объяснил это желанием оправдать поставки вооружения и военной техники Киеву.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Тема контрнаступления ВСУ намеренно раскручивалась, чтобы оправдать поставки вооружений киевскому режиму и создать видимость единства стран Запада, заявил директор Службы внешней разведки России(СВР) Сергей Нарышкин.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Западникам было важно раскручивать тему предстоящего украинского контрнаступления в мировом информпространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение — это своего рода элемент психической атаки перед боем. Кроме того, постоянное муссирование данной темы позволяло евро-атлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента", — объяснил Нарышкин.
Он также добавил, что "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе действий киевского режима, оценивая задачи, о которых заявляет Киев, как "недостижимые".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для этой страны, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ее оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.