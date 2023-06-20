https://uz.sputniknews.ru/20230620/rossiya-razvedka-kadry-pokaz-texnika-nato-unichtojeniye-36094831.html
Разведчики РФ показали кадры техники НАТО, уничтоженной на Авдеевском направлении — видео
Разведчики РФ показали кадры техники НАТО, уничтоженной на Авдеевском направлении — видео
Одна часть машин подорвалась на минных заграждениях, другая оказалась под огнем бронебойщиков вооруженных сил РФ.
2023-06-20T12:14+0500
2023-06-20T12:14+0500
2023-06-20T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО в постоянно обстреливаемой зоне под Авдеевкой, рассказал офицер группировки "Юг" с позывным "Хохол".Об этом сообщает РИА Новости.На видео показаны разгромленные бронетранспортеры из стран НАТО.Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться на ней крайне опасно, поскольку в небе барражируют(патрулируют) вражеские разведывательные дроны, и, как только они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда артиллерийский огонь.Ранее стало известно для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины.
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спецоперация нато россия разведка военная техника безопасность вооружение в мире украина видео
спецоперация нато россия разведка военная техника безопасность вооружение в мире украина видео
Разведчики РФ показали кадры техники НАТО, уничтоженной на Авдеевском направлении — видео
12:14 20.06.2023 (обновлено: 12:18 20.06.2023)
Одна часть машин подорвалась на минных заграждениях, другая оказалась под огнем бронебойщиков вооруженных сил РФ.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО в постоянно обстреливаемой зоне под Авдеевкой, рассказал офицер группировки "Юг" с позывным "Хохол".
Об этом сообщает РИА Новости.
"Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом", — прокомментировал разведчик.
На видео показаны разгромленные бронетранспортеры из стран НАТО.
"Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", — добавил “Хохол”.
Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться на ней крайне опасно, поскольку в небе барражируют(патрулируют) вражеские разведывательные дроны, и, как только они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда артиллерийский огонь.