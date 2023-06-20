https://uz.sputniknews.ru/20230620/rossiya-razvedka-kadry-pokaz-texnika-nato-unichtojeniye-36094831.html

Разведчики РФ показали кадры техники НАТО, уничтоженной на Авдеевском направлении — видео

Разведчики РФ показали кадры техники НАТО, уничтоженной на Авдеевском направлении — видео

Одна часть машин подорвалась на минных заграждениях, другая оказалась под огнем бронебойщиков вооруженных сил РФ.

2023-06-20T12:14+0500

2023-06-20T12:14+0500

2023-06-20T12:18+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Российские разведчики осмотрели и сняли на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО в постоянно обстреливаемой зоне под Авдеевкой, рассказал офицер группировки "Юг" с позывным "Хохол".Об этом сообщает РИА Новости.На видео показаны разгромленные бронетранспортеры из стран НАТО.Территория, на которой находится подбитая техника, постоянно подвергается огневым налетам обеих сторон. Находиться на ней крайне опасно, поскольку в небе барражируют(патрулируют) вражеские разведывательные дроны, и, как только они фиксируют появление рядом с техникой российских военных, оперативно направляют туда артиллерийский огонь.Ранее стало известно для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины.

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