https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-borba-psixologicheskie-zabolevaniya-sposoby-36101234.html

В Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями — как

В Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями — как

Узбекистанцы смогут получить психологическую помощь в поликлиниках.

2023-06-20T12:26+0500

2023-06-20T12:26+0500

2023-06-20T13:12+0500

общество

узбекистан

здоровье

психология

заболевания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/14/36102269_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_de0af04488b161036f0c4de0188eaf81.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. С 1 августа в медучреждениях Узбекистана появятся штаты психологов. Соответствующее постановление уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Медицинские психологи будут работать в районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках, а психологи-суицидологи – в психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах.Кроме того, с 1 июля 2023 года повысят с 25% до 50% размер надбавки к окладу психиатров в районных многопрофильных центральных поликлиниках, а также психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов и суицидологов в психиатрических лечебных учреждениях.В этом же году власти выделят 10 млрд. сумов на лекарства для узбекистанцев с психическими расстройствами.Согласно документу, до конца этого года в республике планируют внедрить Программу действий ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая предусматривает:Также Республиканский центр наркологии преобразуют в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр психического здоровья. В его задачи войдут оказание специализированной психиатрической, медико-психологической, наркологической помощи и формирование научной школы.Ранее стало известно, что в школах введут новый предмет, который поможет детям справляться с тревогами и депрессией.

https://uz.sputniknews.ru/20230611/minzdrav-zdorove-karakalpakstan-aktsiya-35888251.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан общество здоровье психология заболевания психологические психические расстройства психологи куда пойти к психологу психотерапевт мирзиёев