https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-borba-psixologicheskie-zabolevaniya-sposoby-36101234.html
В Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями — как
В Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями — как
Узбекистанцы смогут получить психологическую помощь в поликлиниках.
2023-06-20T12:26+0500
2023-06-20T12:26+0500
2023-06-20T13:12+0500
общество
узбекистан
здоровье
психология
заболевания
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. С 1 августа в медучреждениях Узбекистана появятся штаты психологов. Соответствующее постановление уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.Медицинские психологи будут работать в районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках, а психологи-суицидологи – в психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах.Кроме того, с 1 июля 2023 года повысят с 25% до 50% размер надбавки к окладу психиатров в районных многопрофильных центральных поликлиниках, а также психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов и суицидологов в психиатрических лечебных учреждениях.В этом же году власти выделят 10 млрд. сумов на лекарства для узбекистанцев с психическими расстройствами.Согласно документу, до конца этого года в республике планируют внедрить Программу действий ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая предусматривает:Также Республиканский центр наркологии преобразуют в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр психического здоровья. В его задачи войдут оказание специализированной психиатрической, медико-психологической, наркологической помощи и формирование научной школы.Ранее стало известно, что в школах введут новый предмет, который поможет детям справляться с тревогами и депрессией.
https://uz.sputniknews.ru/20230611/minzdrav-zdorove-karakalpakstan-aktsiya-35888251.html
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узбекистан общество здоровье психология заболевания психологические психические расстройства психологи куда пойти к психологу психотерапевт мирзиёев
узбекистан общество здоровье психология заболевания психологические психические расстройства психологи куда пойти к психологу психотерапевт мирзиёев
В Узбекистане будут бороться с психическими заболеваниями — как
12:26 20.06.2023 (обновлено: 13:12 20.06.2023)
Узбекистанцы смогут получить специализированную психологическую помощь в районных поликлиниках.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
С 1 августа в медучреждениях Узбекистана появятся штаты психологов. Соответствующее постановление
уже подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.
Медицинские психологи будут работать в районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках, а психологи-суицидологи – в психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах.
Кроме того, с 1 июля 2023 года повысят с 25% до 50% размер надбавки к окладу психиатров в районных многопрофильных центральных поликлиниках, а также психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов и суицидологов в психиатрических лечебных учреждениях.
В этом же году власти выделят 10 млрд. сумов на лекарства для узбекистанцев с психическими расстройствами.
Согласно документу, до конца этого года в республике планируют внедрить Программу действий ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая предусматривает:
раннее выявление и лечение психических расстройств в поликлиниках;
повышение знаний медиков по клинической оценке, лечению и наблюдению пациентов с психическими расстройствами.
Также Республиканский центр наркологии преобразуют в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр психического здоровья.
В его задачи войдут оказание специализированной психиатрической, медико-психологической, наркологической помощи и формирование научной школы.
Ранее стало известно, что в школах введут
новый предмет, который поможет детям справляться с тревогами и депрессией.