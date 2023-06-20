https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-koshka-ubiystvo-shtraf-summa-36100593.html

В Узбекистане трое мужчин заживо сожгли кошку — их оштрафовали на $87

В Узбекистане трое мужчин заживо сожгли кошку — их оштрафовали на $87

Общество защиты животных “Mehr va Oqibat” направило ходатайство в Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству РУз.

2023-06-20T12:17+0500

2023-06-20T12:17+0500

2023-06-20T13:19+0500

узбекистан

ферганская область

кошка

убийство

штраф

общество защиты животных "mehr va oqibat"

общество

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали по статье 111 Кодекса об административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Ферганской области. Штраф составил 3 БРВ (990 тысяч сумов — $87). ННО Общество защиты животных(ОБЗ) “Mehr va Oqibat” поблагодарило сотрудников УВД за оперативность, однако, расценило, что “ужасающие действия лиц, были квалифицированы неправильно”.Также не рассмотрен вопрос о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 Кодекса об административной ответственности о распространении и пропаганде насилия или жестокости, добавили в ОЗЖ.В связи с этим, руководство “Mehr va Oqibat” направило ходатайство в Генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству РУз.Между тем, в Сибири ради спасения кота обесточили несколько улиц.

узбекистан

ферганская область

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