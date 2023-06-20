https://uz.sputniknews.ru/20230620/uzbekistan-koshka-ubiystvo-shtraf-summa-36100593.html
В Узбекистане трое мужчин заживо сожгли кошку — их оштрафовали на $87
В Узбекистане трое мужчин заживо сожгли кошку — их оштрафовали на $87
Общество защиты животных “Mehr va Oqibat” направило ходатайство в Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству РУз.
2023-06-20T12:17+0500
2023-06-20T12:17+0500
2023-06-20T13:19+0500
узбекистан
ферганская область
кошка
убийство
штраф
общество защиты животных "mehr va oqibat"
общество
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали по статье 111 Кодекса об административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Ферганской области. Штраф составил 3 БРВ (990 тысяч сумов — $87). ННО Общество защиты животных(ОБЗ) “Mehr va Oqibat” поблагодарило сотрудников УВД за оперативность, однако, расценило, что “ужасающие действия лиц, были квалифицированы неправильно”.Также не рассмотрен вопрос о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 Кодекса об административной ответственности о распространении и пропаганде насилия или жестокости, добавили в ОЗЖ.В связи с этим, руководство “Mehr va Oqibat” направило ходатайство в Генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству РУз.Между тем, в Сибири ради спасения кота обесточили несколько улиц.
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узбекистан ферганская область кошка убийство общество защиты животных "мехр ва окибат''общество генеральная прокуратура узбекистана
узбекистан ферганская область кошка убийство общество защиты животных "мехр ва окибат''общество генеральная прокуратура узбекистана
В Узбекистане трое мужчин заживо сожгли кошку — их оштрафовали на $87
12:17 20.06.2023 (обновлено: 13:19 20.06.2023)
Общество защиты животных “Mehr va Oqibat” направило ходатайство в Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству РУз.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik
. Мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали по статье 111 Кодекса об административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Ферганской области.
Штраф составил 3 БРВ (990 тысяч сумов — $87).
ННО Общество защиты животных(ОБЗ) “Mehr va Oqibat”
поблагодарило сотрудников УВД за оперативность, однако, расценило, что “ужасающие действия лиц, были квалифицированы неправильно”.
“Так как согласно части 2 статьи 111 КоАО РУз: жестокое обращение с животными, повлекшее гибель либо увечье животного влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток. Кроме этого, согласно статье 245 КоАО Руз, правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 111 подведомственно суду по уголовным делам”, — говорится в сообщении.
Также не рассмотрен вопрос о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 Кодекса об административной ответственности о распространении и пропаганде насилия или жестокости, добавили в ОЗЖ.
В связи с этим, руководство “Mehr va Oqibat” направило ходатайство в Генеральную прокуратуру с просьбой пересмотреть наказание согласно законодательству РУз.