https://uz.sputniknews.ru/20230620/v-ferganskoy-andijanskoy-oblastyax-otklyuchili-elektrichestvo-prichiny-36091558.html

В Ферганской и Андижанской областях отключили электричество — причины

В Ферганской и Андижанской областях отключили электричество — причины

Электроснабжение будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер. 20.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-20T08:52+0500

2023-06-20T08:52+0500

2023-06-20T08:52+0500

узбекистан

андижанская область

ферганская область

электроэнергия

перебои

сильный ветер

ветер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0a/35872297_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_07dc086983b053ce257892dcae6757ac.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Из-за сильного ветра в целях безопасности отключили некоторые линии электропередач в Ферганской и Андижанской областях, сообщает Минэнерго.Электроснабжение в областях будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер, уточняют в Минэнерго.Жители трех областей Узбекистана временно остались без электричества. Причиной отключения стала пыльная буря.

узбекистан

андижанская область

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, андижанская область, ферганская область, электроэнергия, перебои, сильный ветер, ветер