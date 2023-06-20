https://uz.sputniknews.ru/20230620/v-ferganskoy-andijanskoy-oblastyax-otklyuchili-elektrichestvo-prichiny-36091558.html
В Ферганской и Андижанской областях отключили электричество — причины
В Ферганской и Андижанской областях отключили электричество — причины
Электроснабжение будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер. 20.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-20T08:52+0500
2023-06-20T08:52+0500
2023-06-20T08:52+0500
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андижанская область
ферганская область
электроэнергия
перебои
сильный ветер
ветер
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Из-за сильного ветра в целях безопасности отключили некоторые линии электропередач в Ферганской и Андижанской областях, сообщает Минэнерго.Электроснабжение в областях будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер, уточняют в Минэнерго.Жители трех областей Узбекистана временно остались без электричества. Причиной отключения стала пыльная буря.
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узбекистан, андижанская область, ферганская область, электроэнергия, перебои, сильный ветер, ветер
узбекистан, андижанская область, ферганская область, электроэнергия, перебои, сильный ветер, ветер
В Ферганской и Андижанской областях отключили электричество — причины
Электроснабжение будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Из-за сильного ветра в целях безопасности отключили некоторые линии электропередач в Ферганской и Андижанской областях, сообщает Минэнерго
.
"В результате у некоторых потребителей наблюдаются кратковременные перебои в подаче электроэнергии", — говорится в сообщении.
Электроснабжение в областях будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер, уточняют в Минэнерго.