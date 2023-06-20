https://uz.sputniknews.ru/20230620/v-uzbekistane-obnarujili-kontrafaktnoe-lekarstvo-36110565.html

В Узбекистане обнаружили контрафактное лекарство

В Узбекистане обнаружили контрафактное лекарство

Агентство по развитию фармацевтической отрасли объявило об изъятии из продажи препарата для инъекций.

2023-06-20T15:42+0500

2023-06-20T15:42+0500

2023-06-20T15:58+0500

узбекистан

общество

здравоохранение

фармацевтика

лекарство

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане обнаружен контрафактный медицинский препарат. Им оказался "L-лизина эссинат раствор для инъекций 5 мл", сообщает пресс-служба Агентства по развитию фармацевтической отрасли.В соответствии с законодательством, чтобы защитить здоровье граждан, все лекарственные средства, не имеющие сертификата соответствия, не прошедшие государственную регистрацию, необходимо изъять из оборота и уничтожить в утвержденном порядке. Агентство дало соответствующие указания в отношении обнаруженного контрафактного препарата.Напомним, В конце прошлого года в Узбекистане из-за сиропа "Док-1 Макс" производства Marion Biotech погибли 18 детей.Лабораторные исследования показали, что препарат не соответствовал стандартам качества, а в его состав входило токсичное вещество — этиленгликоль.Расследование по делу проходило и в Узбекистане, и в Индии.После трагедии узбекский лидер Шавкат Мирзиёев уволил главу Агентства по развитию фармотрасли и пообещал, что ответственные лица, допустившие такое, ответят перед законом.При этом гибель детей в Узбекистане — это не единичный подобный случай. Ранее в Гамбии умерло 70 детей от почечной недостаточности. Правительство страны связало смерти с употреблением индийских сиропов от кашля, которые содержали токсичные соединения.По итогам расследования индийские власти аннулировали лицензию Marion Biotech.

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узбекистан общество фармацевтика здравоохранение сертификация конрафактное лекарство l-лизина эссинат раствор для инъекций изъят из оборота снят с продажи уничтожить