https://uz.sputniknews.ru/20230621/ildar-abdrazakov-vstrecha-tashkent-russkiye-sezony-36137805.html
"Ташкент встретил меня тепло" — заслуженный артист России Ильдар Абдразаков
"Ташкент встретил меня тепло" — заслуженный артист России Ильдар Абдразаков
Лауреат национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратный обладатель премии” Грэмми” Ильдар Абдразаков впервые выступит в Ташкенте 21 июня.
2023-06-21T10:23+0500
2023-06-21T10:23+0500
2023-06-21T10:23+0500
узбекистан
певец
концерт
опера
россия
габт
культура
посольство россии в узбекистане
проект
премьера
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков прилетел в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.Концерт российского оперного исполнителя, лауреата национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратного обладателя премии” Грэмми” пройдет сегодня на сцене ГАБТа им. А. Навои в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.Абдразаков выступит в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко. Ранее Sputnik сообщал о том, какие мероприятия пройдут в республике в рамках “Русских сезонов”.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан концерт опера певец россия габт культура посольство россии в узбекистане проект премьера видео
узбекистан концерт опера певец россия габт культура посольство россии в узбекистане проект премьера видео
"Ташкент встретил меня тепло" — заслуженный артист России Ильдар Абдразаков
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Лауреат национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратный обладатель премии” Грэмми” Ильдар Абдразаков впервые выступит в Ташкенте 21 июня.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков прилетел в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.
Концерт российского оперного исполнителя, лауреата национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратного обладателя премии” Грэмми” пройдет сегодня на сцене ГАБТа им. А. Навои в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
Абдразаков выступит в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко.
Ранее Sputnik сообщал о том, какие мероприятия пройдут в республике в рамках “Русских сезонов”.