https://uz.sputniknews.ru/20230621/ildar-abdrazakov-vstrecha-tashkent-russkiye-sezony-36137805.html

"Ташкент встретил меня тепло" — заслуженный артист России Ильдар Абдразаков

"Ташкент встретил меня тепло" — заслуженный артист России Ильдар Абдразаков

Лауреат национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратный обладатель премии” Грэмми” Ильдар Абдразаков впервые выступит в Ташкенте 21 июня.

2023-06-21T10:23+0500

2023-06-21T10:23+0500

2023-06-21T10:23+0500

узбекистан

певец

концерт

опера

россия

габт

культура

посольство россии в узбекистане

проект

премьера

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Заслуженный артист России Ильдар Абдразаков прилетел в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.Концерт российского оперного исполнителя, лауреата национальной театральной премии “Золотая маска” и двукратного обладателя премии” Грэмми” пройдет сегодня на сцене ГАБТа им. А. Навои в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.Абдразаков выступит в сопровождении Симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко. Ранее Sputnik сообщал о том, какие мероприятия пройдут в республике в рамках “Русских сезонов”.

узбекистан

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2023

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узбекистан концерт опера певец россия габт культура посольство россии в узбекистане проект премьера видео