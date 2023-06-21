https://uz.sputniknews.ru/20230621/ildar-abdrazakov-vystuplenie-tashkent-2023-video-36173815.html
Как прошел первый концерт Ильдара Абдразакова в Узбекистане – видео
Как прошел первый концерт Ильдара Абдразакова в Узбекистане – видео
Знаменитый оперный певец провел концерт в сопровождении симфонического оркестра.
2023-06-21T19:04+0500
2023-06-21T19:04+0500
2023-06-21T19:26+0500
узбекистан
ташкент
культура
музыка
ильдар абдразаков
опера
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте завершился концерт российского оперного исполнителя Ильдара Абдразакова, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие прошло на сцене Большого театра имени А. Навои в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны".Артист выступил в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко.Как прошел концерт смотрите в видео Sputnik. Еще больше сюжетов – в нашем telegram-канале.Напомним, Ильдар Абдразаков – российский оперный певец, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" и двукратный обладатель "Грэмми".
https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkent-vystavka-iyun-2023-velikaya-otechestvennaya-voyna-36087521.html
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узбекистан ташкент культура музыка ильдар абдразаков опера видео
узбекистан ташкент культура музыка ильдар абдразаков опера видео
Как прошел первый концерт Ильдара Абдразакова в Узбекистане – видео
19:04 21.06.2023 (обновлено: 19:26 21.06.2023)
Знаменитый оперный певец провел концерт в сопровождении симфонического оркестра.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте завершился концерт российского оперного исполнителя Ильдара Абдразакова, сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие прошло на сцене Большого театра имени А. Навои в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны".
Артист выступил в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко.
Как прошел концерт смотрите в видео Sputnik. Еще больше сюжетов – в нашем telegram-канале.
Напомним, Ильдар Абдразаков – российский оперный певец, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" и двукратный обладатель "Грэмми".