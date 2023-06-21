https://uz.sputniknews.ru/20230621/ildar-abdrazakov-vystuplenie-tashkent-2023-video-36173815.html

Как прошел первый концерт Ильдара Абдразакова в Узбекистане – видео

Как прошел первый концерт Ильдара Абдразакова в Узбекистане – видео

Знаменитый оперный певец провел концерт в сопровождении симфонического оркестра.

2023-06-21T19:04+0500

2023-06-21T19:04+0500

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узбекистан

ташкент

культура

музыка

ильдар абдразаков

опера

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте завершился концерт российского оперного исполнителя Ильдара Абдразакова, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие прошло на сцене Большого театра имени А. Навои в рамках Международного культурного проекта "Русские сезоны".Артист выступил в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Дениса Власенко.Как прошел концерт смотрите в видео Sputnik. Еще больше сюжетов – в нашем telegram-канале.Напомним, Ильдар Абдразаков – российский оперный певец, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" и двукратный обладатель "Грэмми".

https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkent-vystavka-iyun-2023-velikaya-otechestvennaya-voyna-36087521.html

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