Где в Узбекистане провести отпуск или выходные – цены и локации
20:43 21.06.2023 (обновлено: 21:04 21.06.2023)
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяЧарвакское водохранилище
© Sputnik / Анна Желиховская
Сезон отпусков наступил. Для того чтобы перезагрузиться и отдохнуть, не обязательно выезжать из страны. Собрали для вас подборку самых интересных мест, куда можно убежать от городской суеты и жары для полного релакса.
Горы Хумсана
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Panorama of the settlement of Chorvoq from Chatkal range (south of the settlement)Панорама населенного пункта Чарвак в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Большой горный поселок находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области, всего лишь в 105 км от Ташкента. Здесь расположены почти 15 гектара Угам-Чаткальского заповедника, а также Чарвакское водохранилище.
Окрестности можно осмотреть верхом на лошади либо отправиться в горный поход с ловлей рыбы, а после искупаться в теплом водохранилище с невероятным видом на горы.
Окрестности можно осмотреть верхом на лошади либо отправиться в горный поход с ловлей рыбы, а после искупаться в теплом водохранилище с невероятным видом на горы.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумов
г. Заамин
© SputnikСоборная мечеть в Заамине
© Sputnik
Небольшой город расположен в центре горного ландшафта Джизакской области. Заамин часто называют узбекской Швейцарией за красивые виды и свежий воздух. Здесь находятся горно-арчовый заповедник, кристальные озера, санаторий и древние объекты для совершения паломничества. Место понравится тем, кто хочет уделить время здоровью и отдохнуть вдали от шума города.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 900 тыс. сумов
Горная турбаза в г. Янгиабаде
CC BY-SA 4.0 / Alexandronikos / Здание ресторана в турбазе "Янгиабад"Здание ресторана в турбазе "Янгиабад"
Зона отдыха расположена в 120 км от Ташкента, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это популярное место отдыха с многолетней историей. Здесь доступны пешие прогулки по горам, а также рыбалка и экстремальные развлечения в виде прыжков между скал с 35-метровой высоты, стрельбы из лука и спуска по канату со страховкой.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 700 тыс. сумов
Озеро Тузкан
Одно из трех бессточных озер Айдар-Арнасайской системы находится фактически посреди пустыни Кызылкум в Фаришском районе Джизакской области.
Это место пока остается почти не изведанным туристами. Зато узбекистанцы ежегодно отправляются сюда на летние каникулы.
Здесь можно встретить редких перелетных птиц и различные виды рыб. Кроме того, сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить. Главное – не забыть палатку, теплую одежду и запасы еды.
Это место пока остается почти не изведанным туристами. Зато узбекистанцы ежегодно отправляются сюда на летние каникулы.
Здесь можно встретить редких перелетных птиц и различные виды рыб. Кроме того, сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить. Главное – не забыть палатку, теплую одежду и запасы еды.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумов
Синегорье
© Foto : woyager.uzСинегорье (Кураминский хребет).
© Foto : woyager.uz
В двух часах езды от Ташкента в горах Кураминского хребта находится, пожалуй, самое умиротворенное место в стране – Синегорье. Там растут арчовые леса и редкие виды растений. Место идеально подойдет не только любителям походов, но и тем, кто предпочитает пассивный отдых – здесь работают комфортабельные туристические зоны.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 250 тыс. сумов