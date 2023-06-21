https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-otdyx-priroda-mesta-tseny-foto-36170318.html

Где в Узбекистане провести отпуск или выходные – цены и локации

Где в Узбекистане провести отпуск или выходные – цены и локации

Самые интересные места, куда можно убежать от городской суеты - в подборке Sputnik.

2023-06-21T20:43+0500

2023-06-21T20:43+0500

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общество

узбекистан

природа

отдых

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Горы ХумсанаБольшой горный поселок находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области, всего лишь в 105 км от Ташкента. Здесь расположены почти 15 гектара Угам-Чаткальского заповедника, а также Чарвакское водохранилище. Окрестности можно осмотреть верхом на лошади либо отправиться в горный поход с ловлей рыбы, а после искупаться в теплом водохранилище с невероятным видом на горы.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумовг. ЗааминНебольшой город расположен в центре горного ландшафта Джизакской области. Заамин часто называют узбекской Швейцарией за красивые виды и свежий воздух. Здесь находятся горно-арчовый заповедник, кристальные озера, санаторий и древние объекты для совершения паломничества. Место понравится тем, кто хочет уделить время здоровью и отдохнуть вдали от шума города.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 900 тыс. сумовГорная турбаза в г. ЯнгиабадеЗона отдыха расположена в 120 км от Ташкента, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это популярное место отдыха с многолетней историей. Здесь доступны пешие прогулки по горам, а также рыбалка и экстремальные развлечения в виде прыжков между скал с 35-метровой высоты, стрельбы из лука и спуска по канату со страховкой.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 700 тыс. сумовОзеро ТузканОдно из трех бессточных озер Айдар-Арнасайской системы находится фактически посреди пустыни Кызылкум в Фаришском районе Джизакской области. Это место пока остается почти не изведанным туристами. Зато узбекистанцы ежегодно отправляются сюда на летние каникулы. Здесь можно встретить редких перелетных птиц и различные виды рыб. Кроме того, сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить. Главное – не забыть палатку, теплую одежду и запасы еды.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумовСинегорьеВ двух часах езды от Ташкента в горах Кураминского хребта находится, пожалуй, самое умиротворенное место в стране – Синегорье. Там растут арчовые леса и редкие виды растений. Место идеально подойдет не только любителям походов, но и тем, кто предпочитает пассивный отдых – здесь работают комфортабельные туристические зоны.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 250 тыс. сумов

https://uz.sputniknews.ru/20230602/top-10-knig-deti-chtenie-leto-kanikuly-ekspert-35624835.html

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