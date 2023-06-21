Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-otdyx-priroda-mesta-tseny-foto-36170318.html
Где в Узбекистане провести отпуск или выходные – цены и локации
Где в Узбекистане провести отпуск или выходные – цены и локации
Самые интересные места, куда можно убежать от городской суеты - в подборке Sputnik.
2023-06-21T20:43+0500
2023-06-21T21:04+0500
общество
узбекистан
природа
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/17/14825681_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_822411ae494ee284d9eb2705d7d3b4ac.jpg
Горы ХумсанаБольшой горный поселок находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области, всего лишь в 105 км от Ташкента. Здесь расположены почти 15 гектара Угам-Чаткальского заповедника, а также Чарвакское водохранилище. Окрестности можно осмотреть верхом на лошади либо отправиться в горный поход с ловлей рыбы, а после искупаться в теплом водохранилище с невероятным видом на горы.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумовг. ЗааминНебольшой город расположен в центре горного ландшафта Джизакской области. Заамин часто называют узбекской Швейцарией за красивые виды и свежий воздух. Здесь находятся горно-арчовый заповедник, кристальные озера, санаторий и древние объекты для совершения паломничества. Место понравится тем, кто хочет уделить время здоровью и отдохнуть вдали от шума города.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 900 тыс. сумовГорная турбаза в г. ЯнгиабадеЗона отдыха расположена в 120 км от Ташкента, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это популярное место отдыха с многолетней историей. Здесь доступны пешие прогулки по горам, а также рыбалка и экстремальные развлечения в виде прыжков между скал с 35-метровой высоты, стрельбы из лука и спуска по канату со страховкой.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 700 тыс. сумовОзеро ТузканОдно из трех бессточных озер Айдар-Арнасайской системы находится фактически посреди пустыни Кызылкум в Фаришском районе Джизакской области. Это место пока остается почти не изведанным туристами. Зато узбекистанцы ежегодно отправляются сюда на летние каникулы. Здесь можно встретить редких перелетных птиц и различные виды рыб. Кроме того, сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить. Главное – не забыть палатку, теплую одежду и запасы еды.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумовСинегорьеВ двух часах езды от Ташкента в горах Кураминского хребта находится, пожалуй, самое умиротворенное место в стране – Синегорье. Там растут арчовые леса и редкие виды растений. Место идеально подойдет не только любителям походов, но и тем, кто предпочитает пассивный отдых – здесь работают комфортабельные туристические зоны.Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 250 тыс. сумов
https://uz.sputniknews.ru/20230602/top-10-knig-deti-chtenie-leto-kanikuly-ekspert-35624835.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/17/14825681_338:21:2254:1458_1920x0_80_0_0_71266e536722c33d4e7eb8c4847b0f82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество узбекистан природа отдых места цены где провести отпуск где провести выходные
общество узбекистан природа отдых места цены где провести отпуск где провести выходные

Где в Узбекистане провести отпуск или выходные – цены и локации

20:43 21.06.2023 (обновлено: 21:04 21.06.2023)
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяЧарвакское водохранилище
Чарвакское водохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Анна Желиховская
Подписаться на
НовостиTelegram
Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Сезон отпусков наступил. Для того чтобы перезагрузиться и отдохнуть, не обязательно выезжать из страны. Собрали для вас подборку самых интересных мест, куда можно убежать от городской суеты и жары для полного релакса.
Горы Хумсана
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Panorama of the settlement of Chorvoq from Chatkal range (south of the settlement)Панорама населенного пункта Чарвак в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Панорама населенного пункта Чарвак в Бостанлыкском районе Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Panorama of the settlement of Chorvoq from Chatkal range (south of the settlement)
Большой горный поселок находится в Бостанлыкском районе Ташкентской области, всего лишь в 105 км от Ташкента. Здесь расположены почти 15 гектара Угам-Чаткальского заповедника, а также Чарвакское водохранилище.

Окрестности можно осмотреть верхом на лошади либо отправиться в горный поход с ловлей рыбы, а после искупаться в теплом водохранилище с невероятным видом на горы.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумов
г. Заамин
© SputnikСоборная мечеть в Заамине
Соборная мечеть в Заамине - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Sputnik
Небольшой город расположен в центре горного ландшафта Джизакской области. Заамин часто называют узбекской Швейцарией за красивые виды и свежий воздух. Здесь находятся горно-арчовый заповедник, кристальные озера, санаторий и древние объекты для совершения паломничества. Место понравится тем, кто хочет уделить время здоровью и отдохнуть вдали от шума города.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 900 тыс. сумов
Горная турбаза в г. Янгиабаде
CC BY-SA 4.0 / Alexandronikos / Здание ресторана в турбазе "Янгиабад"Здание ресторана в турбазе "Янгиабад"
Здание ресторана в турбазе Янгиабад - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Alexandronikos / Здание ресторана в турбазе "Янгиабад"
Зона отдыха расположена в 120 км от Ташкента, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это популярное место отдыха с многолетней историей. Здесь доступны пешие прогулки по горам, а также рыбалка и экстремальные развлечения в виде прыжков между скал с 35-метровой высоты, стрельбы из лука и спуска по канату со страховкой.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 700 тыс. сумов
Озеро Тузкан
© Foto : Локации uzbОзеро Тузкан в Джизакской области.
Озеро Тузкан в Джизакской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Foto : Локации uzb
Одно из трех бессточных озер Айдар-Арнасайской системы находится фактически посреди пустыни Кызылкум в Фаришском районе Джизакской области.

Это место пока остается почти не изведанным туристами. Зато узбекистанцы ежегодно отправляются сюда на летние каникулы.

Здесь можно встретить редких перелетных птиц и различные виды рыб. Кроме того, сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить. Главное – не забыть палатку, теплую одежду и запасы еды.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 290 тыс. сумов
Синегорье
© Foto : woyager.uzСинегорье (Кураминский хребет).
Синегорье (Кураминский хребет). - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Foto : woyager.uz
В двух часах езды от Ташкента в горах Кураминского хребта находится, пожалуй, самое умиротворенное место в стране – Синегорье. Там растут арчовые леса и редкие виды растений. Место идеально подойдет не только любителям походов, но и тем, кто предпочитает пассивный отдых – здесь работают комфортабельные туристические зоны.
Стоимость 1 дня отдыха вместе с трансфером: 250 тыс. сумов
Девочка с книжкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Топ-10 детских книг для чтения летом — подборка специалиста
2 июня, 22:12
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0