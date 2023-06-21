https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shaxrisabzskiy-rayon-kashkadarinskaya-oblast-zemletryaseniye-36153344.html
В Узбекистане ощутили землетрясение
В Узбекистане ощутили землетрясение
Эпицентр находился в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области, в 313 км от Ташкента.
2023-06-21T14:56+0500
2023-06-21T14:56+0500
2023-06-21T15:15+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
шахрисабз
мчс узбекистана
землетрясение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/31/2323141_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c2ee1418c43da2c9a7b3eba53133f9b2.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня 13.51 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Магнитуда подземных толчков — 3,4. Эпицентр — в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 313 км в юго-западном направлении.Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.
узбекистан
кашкадарьинская область
шахрисабз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/31/2323141_267:66:821:481_1920x0_80_0_0_0570396d585af2ef3fe012285bb85b97.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз мчс узбекистана землетрясение общество
узбекистан кашкадарьинская область шахрисабз мчс узбекистана землетрясение общество
В Узбекистане ощутили землетрясение
14:56 21.06.2023 (обновлено: 15:15 21.06.2023)
Эпицентр находился в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области, в 313 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik
. Сегодня 13.51 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 3,4. Эпицентр — в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 313 км в юго-западном направлении.
Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.