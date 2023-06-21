https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shaxrisabzskiy-rayon-kashkadarinskaya-oblast-zemletryaseniye-36153344.html

В Узбекистане ощутили землетрясение

В Узбекистане ощутили землетрясение

Эпицентр находился в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области, в 313 км от Ташкента.

2023-06-21T14:56+0500

2023-06-21T14:56+0500

2023-06-21T15:15+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

мчс узбекистана

землетрясение

общество

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня 13.51 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Магнитуда подземных толчков — 3,4. Эпицентр — в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 313 км в юго-западном направлении.Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.

узбекистан

кашкадарьинская область

шахрисабз

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