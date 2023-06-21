https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shelk-izdeliya-eksport-uvelicheniye-diplomaty-pomosch-36146281.html
Как Узбекистан планирует увеличить экспорт шелковых изделий
Как Узбекистан планирует увеличить экспорт шелковых изделий
Экспорт шелка помогут увеличить узбекские дипломаты.
2023-06-21T13:30+0500
2023-06-21T13:30+0500
2023-06-21T13:30+0500
узбекистан
экспорт
шелк
дипломаты
посольство
турция
кнр
рынок
стамбул
экономика
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекские дипломаты за рубежом намерены помочь увеличить объем экспорта шелковых изделий, сообщает ассоциация “Узбекипаксаноат”.Об этом шла речь в ходе встречи специалистов ассоциации с представителями посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции.По словам посла РУз в КНР, изделия из узбекского шелка пользуются большим спросом на китайском рынке. В связи с этим, нужно привлечь новых партнеров и реализовать инвестпроекты. Этому поможет проведение обучающих семинаров и выставок готовой продукции шелковой промышленности.В свою очередь, генеральный консул Узбекистана в Стамбуле рассказал, что в Бурсе (четвертом величине городе Турции после Стамбула, Анкары и Измира) есть шелковый павильон, где можно организовать выставку узбекского шелка. Такие экспозиции будут выгодны для предпринимателей обеих стран.Таким образом, при поддержке посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции в текущем году республика планирует довести объем экспорта шелковых изделий до $110 млн.Для справки: 5-6 лет назад Узбекистан экспортировал изделия из шелка на $ 20 млн. долларов, а в 2022 году эта цифра возросла до $100 млн.Ранее Sputnik сообщал о разработке в республике новой технологии производства бумаги с добавлением натурального шелка.
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узбекистан экспорт шелк дипломаты посольство турция кнр рынок стамбул экономика
узбекистан экспорт шелк дипломаты посольство турция кнр рынок стамбул экономика
Как Узбекистан планирует увеличить экспорт шелковых изделий
При поддержке диппредставительств республики в Китае и Турции объем экспорта шелковых изделий планируют довести до $110 млн.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Узбекские дипломаты за рубежом намерены помочь увеличить объем экспорта шелковых изделий, сообщает ассоциация “Узбекипаксаноат”.
Об этом шла речь в ходе встречи специалистов ассоциации с представителями посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции.
По словам посла РУз в КНР, изделия из узбекского шелка пользуются большим спросом на китайском рынке. В связи с этим, нужно привлечь новых партнеров и реализовать инвестпроекты. Этому поможет проведение обучающих семинаров и выставок готовой продукции шелковой промышленности.
В свою очередь, генеральный консул Узбекистана в Стамбуле рассказал, что в Бурсе (четвертом величине городе Турции после Стамбула, Анкары и Измира) есть шелковый павильон, где можно организовать выставку узбекского шелка. Такие экспозиции будут выгодны для предпринимателей обеих стран.
“Благодаря выставке можно найти новых покупателей узбекских шелковых изделий, увеличить объемы их экспорта в Турцию и привлечь новых инвесторов для реализации совместных проектов”, — говорится в сообщении.
Таким образом, при поддержке посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции в текущем году республика планирует довести объем экспорта шелковых изделий до $110 млн.
Для справки: 5-6 лет назад Узбекистан экспортировал изделия из шелка на $ 20 млн. долларов, а в 2022 году эта цифра возросла до $100 млн.
Ранее Sputnik сообщал о разработке в республике новой технологии
производства бумаги с добавлением натурального шелка.