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https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shelk-izdeliya-eksport-uvelicheniye-diplomaty-pomosch-36146281.html
Как Узбекистан планирует увеличить экспорт шелковых изделий
Как Узбекистан планирует увеличить экспорт шелковых изделий
Экспорт шелка помогут увеличить узбекские дипломаты.
2023-06-21T13:30+0500
2023-06-21T13:30+0500
узбекистан
экспорт
шелк
дипломаты
посольство
турция
кнр
рынок
стамбул
экономика
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекские дипломаты за рубежом намерены помочь увеличить объем экспорта шелковых изделий, сообщает ассоциация “Узбекипаксаноат”.Об этом шла речь в ходе встречи специалистов ассоциации с представителями посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции.По словам посла РУз в КНР, изделия из узбекского шелка пользуются большим спросом на китайском рынке. В связи с этим, нужно привлечь новых партнеров и реализовать инвестпроекты. Этому поможет проведение обучающих семинаров и выставок готовой продукции шелковой промышленности.В свою очередь, генеральный консул Узбекистана в Стамбуле рассказал, что в Бурсе (четвертом величине городе Турции после Стамбула, Анкары и Измира) есть шелковый павильон, где можно организовать выставку узбекского шелка. Такие экспозиции будут выгодны для предпринимателей обеих стран.Таким образом, при поддержке посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции в текущем году республика планирует довести объем экспорта шелковых изделий до $110 млн.Для справки: 5-6 лет назад Узбекистан экспортировал изделия из шелка на $ 20 млн. долларов, а в 2022 году эта цифра возросла до $100 млн.Ранее Sputnik сообщал о разработке в республике новой технологии производства бумаги с добавлением натурального шелка.
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узбекистан экспорт шелк дипломаты посольство турция кнр рынок стамбул экономика
узбекистан экспорт шелк дипломаты посольство турция кнр рынок стамбул экономика

Как Узбекистан планирует увеличить экспорт шелковых изделий

13:30 21.06.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля "Праздник атласа" (Атлас байрами).
В Маргилане состоялось открытие V Международного фестиваля традиционного текстиля Праздник атласа (Атлас байрами). - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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При поддержке диппредставительств республики в Китае и Турции объем экспорта шелковых изделий планируют довести до $110 млн.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекские дипломаты за рубежом намерены помочь увеличить объем экспорта шелковых изделий, сообщает ассоциация “Узбекипаксаноат”.
Об этом шла речь в ходе встречи специалистов ассоциации с представителями посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции.
По словам посла РУз в КНР, изделия из узбекского шелка пользуются большим спросом на китайском рынке. В связи с этим, нужно привлечь новых партнеров и реализовать инвестпроекты. Этому поможет проведение обучающих семинаров и выставок готовой продукции шелковой промышленности.
В свою очередь, генеральный консул Узбекистана в Стамбуле рассказал, что в Бурсе (четвертом величине городе Турции после Стамбула, Анкары и Измира) есть шелковый павильон, где можно организовать выставку узбекского шелка. Такие экспозиции будут выгодны для предпринимателей обеих стран.
“Благодаря выставке можно найти новых покупателей узбекских шелковых изделий, увеличить объемы их экспорта в Турцию и привлечь новых инвесторов для реализации совместных проектов”, — говорится в сообщении.
Таким образом, при поддержке посольства и консульств Узбекистана в Китае и Турции в текущем году республика планирует довести объем экспорта шелковых изделий до $110 млн.
Для справки: 5-6 лет назад Узбекистан экспортировал изделия из шелка на $ 20 млн. долларов, а в 2022 году эта цифра возросла до $100 млн.
Ранее Sputnik сообщал о разработке в республике новой технологии производства бумаги с добавлением натурального шелка.
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