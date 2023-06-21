https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-vladimir-norov-otstavka-36164333.html
Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры
Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры
Дипломат решил уйти с государственной службы после 45-летней карьеры.
2023-06-21T16:37+0500
2023-06-21T16:37+0500
2023-06-21T17:00+0500
узбекистан
политика
владимир норов
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры. Об этом он написал на своей страничке в соцсетях.Данную информацию подтвердили Sputnik в Международном институте Центральной Азии. Он также выразил готовность использовать все свои связи для продвижения внешней политики Узбекистана.Напомним, Владимир Норов – узбекский государственный деятель и дипломат.В 1996-1998 годах занимал должность советника Ислама Каримова по межгосударственным отношениям и внешнеэкономическим связям. С 1998 по 2017 год был послом Узбекистана в разных странах.С 2006 по 2010 год Норов занимал должность министра иностранных дел Узбекистана. С 2019 по 2021 год был на посту генсека ШОС. В 2022 году вновь возглавил МИД республики. В декабре того же года перешел на должность директора Международного института Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20230621/nablyudateli-ot-sng-natsionalnaya-media-assotsiatsiya-vybory-36161163.html
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узбекистан мид узбекистана владимир норов отставка политика дипломат куда ушел чем занимается
узбекистан мид узбекистана владимир норов отставка политика дипломат куда ушел чем занимается
Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры
16:37 21.06.2023 (обновлено: 17:00 21.06.2023)
Дипломат решил уйти с государственной службы после 45-летней работы.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры. Об этом он написал
на своей страничке в соцсетях.
Данную информацию подтвердили Sputnik в Международном институте Центральной Азии.
"После 45 лет работы в государственных учреждениях и иностранных дипломатических представительствах я принял решение уйти в отставку. Я искренне благодарен Шавкату Мирзиёеву за поддержку моего решения", — написал Норов.
Он также выразил готовность использовать все свои связи для продвижения внешней политики Узбекистана.
"Чтобы достичь этого, я основал консалтинговую компанию под названием "Silk Road Advisory", — отметил он.
Напомним, Владимир Норов – узбекский государственный деятель и дипломат.
В 1996-1998 годах занимал должность советника Ислама Каримова по межгосударственным отношениям и внешнеэкономическим связям. С 1998 по 2017 год был послом Узбекистана в разных странах.
С 2006 по 2010 год Норов занимал должность министра иностранных дел Узбекистана. С 2019 по 2021 год был на посту генсека ШОС. В 2022 году вновь возглавил МИД республики. В декабре того же года перешел на должность директора Международного института Центральной Азии.