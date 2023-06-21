https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-vladimir-norov-otstavka-36164333.html

Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры

Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры

Дипломат решил уйти с государственной службы после 45-летней карьеры.

2023-06-21T16:37+0500

2023-06-21T16:37+0500

2023-06-21T17:00+0500

узбекистан

политика

владимир норов

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Владимир Норов объявил о завершении политической карьеры. Об этом он написал на своей страничке в соцсетях.Данную информацию подтвердили Sputnik в Международном институте Центральной Азии. Он также выразил готовность использовать все свои связи для продвижения внешней политики Узбекистана.Напомним, Владимир Норов – узбекский государственный деятель и дипломат.В 1996-1998 годах занимал должность советника Ислама Каримова по межгосударственным отношениям и внешнеэкономическим связям. С 1998 по 2017 год был послом Узбекистана в разных странах.С 2006 по 2010 год Норов занимал должность министра иностранных дел Узбекистана. С 2019 по 2021 год был на посту генсека ШОС. В 2022 году вновь возглавил МИД республики. В декабре того же года перешел на должность директора Международного института Центральной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20230621/nablyudateli-ot-sng-natsionalnaya-media-assotsiatsiya-vybory-36161163.html

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