https://uz.sputniknews.ru/20230621/nablyudateli-ot-sng-natsionalnaya-media-assotsiatsiya-vybory-36161163.html

Наблюдатели от СНГ встретились в Ташкенте с главой Национальной медиа ассоциации

Наблюдатели от СНГ встретились в Ташкенте с главой Национальной медиа ассоциации

На встрече они обсудили освещение предстоящих досрочных президентских выборов в республике.

2023-06-21T16:19+0500

2023-06-21T16:19+0500

2023-06-21T16:19+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

снг

наблюдатели

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Представители миссии долгосрочных наблюдателей от СНГ встретились с руководством национальной медиа ассоциации Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.На встрече, проходившей в Ташкенте 20 июня, участники обсудили информационное обеспечение проведения досрочных президентских выборов в республике.Глава медиа ассоциации Шерзодхон Кудратходжа рассказал гостям о структуре ассоциации и участии СМИ республики в освещении недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.По его словам, члены ассоциации в настоящее время размещают в эфире предоставленные ЦИК видеоролики о порядке проведения президентских выборов, и агитационные ролики кандидатов.Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк рассказал о предстоящей работе миссии.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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