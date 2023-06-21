https://uz.sputniknews.ru/20230621/nablyudateli-ot-sng-natsionalnaya-media-assotsiatsiya-vybory-36161163.html
Наблюдатели от СНГ встретились в Ташкенте с главой Национальной медиа ассоциации
Наблюдатели от СНГ встретились в Ташкенте с главой Национальной медиа ассоциации
На встрече они обсудили освещение предстоящих досрочных президентских выборов в республике.
2023-06-21T16:19+0500
2023-06-21T16:19+0500
2023-06-21T16:19+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
снг
наблюдатели
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36160718_0:70:1180:734_1920x0_80_0_0_ac9a6fc6b77f6bbe5cf87deb12232a6e.png
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Представители миссии долгосрочных наблюдателей от СНГ встретились с руководством национальной медиа ассоциации Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.На встрече, проходившей в Ташкенте 20 июня, участники обсудили информационное обеспечение проведения досрочных президентских выборов в республике.Глава медиа ассоциации Шерзодхон Кудратходжа рассказал гостям о структуре ассоциации и участии СМИ республики в освещении недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.По его словам, члены ассоциации в настоящее время размещают в эфире предоставленные ЦИК видеоролики о порядке проведения президентских выборов, и агитационные ролики кандидатов.Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк рассказал о предстоящей работе миссии.Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36160718_288:146:1021:696_1920x0_80_0_0_c6f9f61838f4d59f522761b44aa40f1d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан выборы президентские выборы 2023 досрочные выборы президента узбекистана миссия наблюдателей от снг национальная медиа ассоциация узбекистана шерзодхон кудратходжа евгений козяк освещение выборов сми информационные ролики агитация кандидатов
узбекистан выборы президентские выборы 2023 досрочные выборы президента узбекистана миссия наблюдателей от снг национальная медиа ассоциация узбекистана шерзодхон кудратходжа евгений козяк освещение выборов сми информационные ролики агитация кандидатов
Наблюдатели от СНГ встретились в Ташкенте с главой Национальной медиа ассоциации
На встрече они обсудили освещение предстоящих досрочных президентских выборов в республике.
ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik
. Представители миссии долгосрочных наблюдателей от СНГ встретились с руководством национальной медиа ассоциации Узбекистана, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
На встрече, проходившей в Ташкенте 20 июня, участники обсудили информационное обеспечение проведения досрочных президентских выборов в республике.
Глава медиа ассоциации Шерзодхон Кудратходжа рассказал гостям о структуре ассоциации и участии СМИ республики в освещении недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
По его словам, члены ассоциации в настоящее время размещают в эфире предоставленные ЦИК видеоролики о порядке проведения президентских выборов, и агитационные ролики кандидатов.
Руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк рассказал о предстоящей работе миссии.
"Мы провели ряд встреч с руководством государственных органов. Сейчас мы планируем начать выезды и работу в регионах – хотим оценить готовность избирательных комиссий. И параллельно будем готовиться к приезду наших краткосрочных наблюдателей, ожидаем, что их будет более ста человек. Наша задача – максимально их распределить по всей республике, чтобы иметь полную и объективную картину выборов", – сказал он.
Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля.
7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация
кандидатов в президенты.
До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.