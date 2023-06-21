https://uz.sputniknews.ru/20230621/yegipet-tashkent-dostavka-partiya-preparat-gepatit-c-36133261.html

Египет продолжает помогать Узбекистану бороться с опасным заболеванием

Египет продолжает помогать Узбекистану бороться с опасным заболеванием

В Ташкент доставили еще одну партию препарата от гепатита С. Свыше 12 тыс. упаковок "Даклатасвира" предназначены для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.

2023-06-21T08:22+0500

2023-06-21T08:22+0500

2023-06-21T09:26+0500

узбекистан

египет

минздрав узбекистана

лекарства

гепатит

общество

медицина

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Накануне в Ташкентский международный аэропорт прибыла очередная партия препарата против гепатита С, выделенного правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.Более 12 тыс. упаковок препарата "Даклатасвир” раздадут пациентам НИИ вирусологии при Минздраве республики.Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов “Даклатасвир” и “Софосбувир” на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Правительство Египта реализует национальную программу “100 миллионов здоровых жизней”. Основное внимание при этом уделяется установлению и расширению тесного сотрудничества с известными мировыми фармкомпаниями.В 2020 году Египет стал первой страной, избавившейся от вирусного гепатита С, благодаря национальной инициативе по искоренению этого инфекционного заболевания, которая завершилась в апреле 2019 года.Напомним, что человек может 25 лет не знать, что болен смертельным вирусом.

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