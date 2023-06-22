https://uz.sputniknews.ru/20230622/rossiya-voyennyye-otrajeniye-ataka-vsu-novodanilovka-36185356.html
Российские военные отбили атаку украинских войск у Новоданиловки
Российские военные отбили атаку украинских войск у Новоданиловки
Противник понес потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.
2023-06-22T12:09+0500
2023-06-22T12:09+0500
2023-06-22T12:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Помимо этого, огнем артиллерии поразили опорный пункт противника севернее Белогорья. Также нанесли удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового и ликвидировали склад боеприпасов в районе Новоданиловки.Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" украинских боевиков около Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице, отметил Чехов.По словам начальника пресс-центра группировки, вертолеты армейской авиации уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка и Жеребянка.Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение и украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожив их танки, бронемашины и живую силу.Также он заключил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) “Тор” и “Стрела-10” сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) “Фурия” и два “Валькирия”, а расчет ЗРК "Оса" — беспилотник "Лелека".Ранее стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО.
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спецоперация россия вооруженные силы вооружение безопасность всу украина атака в мире
спецоперация россия вооруженные силы вооружение безопасность всу украина атака в мире
Российские военные отбили атаку украинских войск у Новоданиловки
Противник понес потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В этом же районе (Новоданиловки — ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", — сказал офицер.
Помимо этого, огнем артиллерии поразили опорный пункт противника севернее Белогорья. Также нанесли удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового и ликвидировали склад боеприпасов в районе Новоданиловки.
Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" украинских боевиков около Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице, отметил Чехов.
По словам начальника пресс-центра группировки, вертолеты армейской авиации уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка и Жеребянка.
Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение и украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожив их танки, бронемашины и живую силу.
"Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", — добавил Чехов.
Также он заключил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) “Тор” и “Стрела-10” сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) “Фурия” и два “Валькирия”, а расчет ЗРК "Оса" — беспилотник "Лелека".