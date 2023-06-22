Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230622/rossiya-voyennyye-otrajeniye-ataka-vsu-novodanilovka-36185356.html
Российские военные отбили атаку украинских войск у Новоданиловки
Российские военные отбили атаку украинских войск у Новоданиловки
Противник понес потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.
2023-06-22T12:09+0500
2023-06-22T12:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
вооруженные силы
безопасность
вооружение
всу
атака
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36185650_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_ac02c60a7277c079250a358915e99bc7.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Помимо этого, огнем артиллерии поразили опорный пункт противника севернее Белогорья. Также нанесли удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового и ликвидировали склад боеприпасов в районе Новоданиловки.Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" украинских боевиков около Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице, отметил Чехов.По словам начальника пресс-центра группировки, вертолеты армейской авиации уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка и Жеребянка.Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение и украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожив их танки, бронемашины и живую силу.Также он заключил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) “Тор” и “Стрела-10” сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) “Фурия” и два “Валькирия”, а расчет ЗРК "Оса" — беспилотник "Лелека".Ранее стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36185650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5826c9ac5179306bcd13694805216cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спецоперация россия вооруженные силы вооружение безопасность всу украина атака в мире
спецоперация россия вооруженные силы вооружение безопасность всу украина атака в мире

Российские военные отбили атаку украинских войск у Новоданиловки

12:09 22.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Противник понес потери в живой силе и технике и вынужден был отступить.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ в районе Новоданиловки на Запорожском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом же районе (Новоданиловки — ред.) мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил", — сказал офицер.

Помимо этого, огнем артиллерии поразили опорный пункт противника севернее Белогорья. Также нанесли удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового и ликвидировали склад боеприпасов в районе Новоданиловки.
Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самоходные гаубицы "Акация" украинских боевиков около Степногорска и две буксируемые гаубицы в Преображенке и Червоной Кринице, отметил Чехов.
По словам начальника пресс-центра группировки, вертолеты армейской авиации уничтожили танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу противника в районе населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка и Жеребянка.
Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение и украинским военным, готовившимся к наступлению у Макаровки, уничтожив их танки, бронемашины и живую силу.

"Силами армейской авиации уничтожены танк, БМП, боевые бронированные машины и живая сила в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки", — добавил Чехов.

Также он заключил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) “Тор” и “Стрела-10” сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) “Фурия” и два “Валькирия”, а расчет ЗРК "Оса" — беспилотник "Лелека".
Ранее стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0