https://uz.sputniknews.ru/20230621/osobennost-rabota-oboronitelnaya-sistema-zona-svo-36170506.html

Стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО

Стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО

Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами

2023-06-21T18:58+0500

2023-06-21T18:58+0500

2023-06-21T19:00+0500

россия

спецоперация

всу

вертолет

вертолеты

авиация

оборона

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Военная хроника рассказала об особенности работы в зоне спецоперации "линии Суровикина" — оборонительной системы, первый контур которой состоит из десятков укрепленных огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения. Об этом сообщает РТ.Отмечается, что данная линия возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров.В материале говорится, что сеть оборонительных рубежей "подпирает" мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолётов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500, которые оснащены модулями планирования и коррекции.В разборе Военной хроники отмечается, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии "наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в маневренное", однако ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня.Ранее, российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР.

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