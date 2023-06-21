https://uz.sputniknews.ru/20230621/osobennost-rabota-oboronitelnaya-sistema-zona-svo-36170506.html
Стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО
Стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО
Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами
2023-06-21T18:58+0500
2023-06-21T18:58+0500
2023-06-21T19:00+0500
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всу
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авиация
оборона
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Военная хроника рассказала об особенности работы в зоне спецоперации "линии Суровикина" — оборонительной системы, первый контур которой состоит из десятков укрепленных огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения. Об этом сообщает РТ.Отмечается, что данная линия возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров.В материале говорится, что сеть оборонительных рубежей "подпирает" мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолётов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500, которые оснащены модулями планирования и коррекции.В разборе Военной хроники отмечается, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии "наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в маневренное", однако ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня.Ранее, российские военные сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР.
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россия всу спецоперация сво военная хроника линия суровикина транспортно-логистическая сеть оборонительный рубеж командование войска фронт
россия всу спецоперация сво военная хроника линия суровикина транспортно-логистическая сеть оборонительный рубеж командование войска фронт
Стали известны особенности работы оборонительной системы в зоне СВО
18:58 21.06.2023 (обновлено: 19:00 21.06.2023)
Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Военная хроника рассказала об особенности работы в зоне спецоперации "линии Суровикина" — оборонительной системы, первый контур которой состоит из десятков укрепленных огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения. Об этом сообщает РТ
.
Отмечается, что данная линия возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров.
"Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами. При этом короткие логистические маршруты позволяют ВС России оперативно перебрасывать резервы с одного участка на другой без ущерба для боеготовности на фронте. Проще говоря, где бы ни потребовалось усилить огневые возможности, организовать это можно не снимая войска с другого участка фронта", — пишет Военная хроника.
В материале говорится, что сеть оборонительных рубежей "подпирает" мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолётов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500, которые оснащены модулями планирования и коррекции.
"В случае прорыва группы с техникой ВСУ на одном из огневых рубежей авиация способна поддерживать наземные войска и действовать "каруселью": пока по наземным целям отрабатывают вертолеты, в точку применения оружия выходят штурмовики и бомбардировщики, после попадания по цели вертолёты снова вступают в бой, а затем ситуация повторяется", — отмечается в сообщении.
В разборе Военной хроники
отмечается, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии "наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в маневренное", однако ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня.
"За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне — то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налётам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара", — пишет Военная хроника.