https://uz.sputniknews.ru/20230622/tamojnya-spetsialisty-uzbekistan-kazaxstan-vstrecha-sotrudnichestvo-36192195.html
Узбекистан и Казахстан обсуждают упрощение процедуры транзита
Узбекистан и Казахстан обсуждают упрощение процедуры транзита
Таможенники двух стран договорились активизировать работу по автоматизации таможенных процедур, взаимному признанию результатов таможенного контроля и реализации проекта "Одна остановка" на узбекско-казахстанской границе.
2023-06-22T13:03+0500
2023-06-22T13:03+0500
2023-06-22T13:32+0500
узбекистан
казахстан
государственный таможенный комитет узбекистана
таможенники
сотрудничество
обмен опытом
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встреча
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе встречи представители таможенных служб Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба Таможенного комитета РУз.Речь шла об упрощении процедур транзита, предотвращении скопления автотранспортных средств на границе, таможенном декларировании и контроле товаров.Также участники встречи обменялись опытом в сфере цифровизации таможенных операций.Кроме этого, стороны начали подготовку проекта международного документа, направленного на внедрение экосистемы безбумажного цифрового транзита между странами Центральной Азии и Каспийского региона.Ранее Sputnik рассказал из-за чего Таможенная служба Кыргызстана отказалась от своей символики.
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узбекистан казахстан государственный таможенный комитет узбекистана таможенники сотрудничество обмен опытом встреча экономика
узбекистан казахстан государственный таможенный комитет узбекистана таможенники сотрудничество обмен опытом встреча экономика
Узбекистан и Казахстан обсуждают упрощение процедуры транзита
13:03 22.06.2023 (обновлено: 13:32 22.06.2023)
Таможенники двух стран договорились активизировать работу по автоматизации таможенных процедур, взаимному признанию результатов таможенного контроля и реализации проекта "Одна остановка" на узбекско-казахстанской границе.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе встречи представители таможенных служб Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба Таможенного комитета РУз.
Речь шла об упрощении процедур транзита, предотвращении скопления автотранспортных средств на границе, таможенном декларировании и контроле товаров.
Также участники встречи обменялись опытом в сфере цифровизации таможенных операций.
“По итогам встречи достигнуты договоренности активизировать работу по автоматизации таможенных процедур, взаимному признанию результатов таможенного контроля и осуществлению проекта "Одна остановка" на узбекско-казахстанской государственной границе”, — говорится в сообщении.
Кроме этого, стороны начали подготовку проекта международного документа, направленного на внедрение экосистемы безбумажного цифрового транзита между странами Центральной Азии и Каспийского региона.