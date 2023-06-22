https://uz.sputniknews.ru/20230622/tamojnya-spetsialisty-uzbekistan-kazaxstan-vstrecha-sotrudnichestvo-36192195.html

Узбекистан и Казахстан обсуждают упрощение процедуры транзита

Узбекистан и Казахстан обсуждают упрощение процедуры транзита

Таможенники двух стран договорились активизировать работу по автоматизации таможенных процедур, взаимному признанию результатов таможенного контроля и реализации проекта "Одна остановка" на узбекско-казахстанской границе.

2023-06-22T13:03+0500

2023-06-22T13:03+0500

2023-06-22T13:32+0500

узбекистан

казахстан

государственный таможенный комитет узбекистана

таможенники

сотрудничество

обмен опытом

экономика

встреча

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в ходе встречи представители таможенных служб Узбекистана и Казахстана, сообщает пресс-служба Таможенного комитета РУз.Речь шла об упрощении процедур транзита, предотвращении скопления автотранспортных средств на границе, таможенном декларировании и контроле товаров.Также участники встречи обменялись опытом в сфере цифровизации таможенных операций.Кроме этого, стороны начали подготовку проекта международного документа, направленного на внедрение экосистемы безбумажного цифрового транзита между странами Центральной Азии и Каспийского региона.Ранее Sputnik рассказал из-за чего Таможенная служба Кыргызстана отказалась от своей символики.

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