https://uz.sputniknews.ru/20230621/ukraina-nato-vstupleniye-frantsiya-pozitsiya-36142068.html
Париж изменил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО — СМИ
Париж изменил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО — СМИ
Le Monde: правительство Франции рассматривает подобную возможность в качестве гарантии безопасности для Украины.
2023-06-21T14:20+0500
2023-06-21T14:20+0500
2023-06-21T14:27+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность, как самостоятельную гарантию безопасности для Киева, пишет французская газета Le Monde. Об этом сообщает РИА Новости.Ссылаясь на собственный источник во французском правительстве, издание указало, что на заседании Совета обороны в Елисейском дворце речь шла об одобрении присоединения Украины к альянсу.Вместе с тем в газете подчеркнули, что Париж исключает вступление Киева в альянс в разгар конфликта.Ранее Sputnik сообщал о том, из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО.
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в мире украина париж владимир зеленский нато киев спецоперация
в мире украина париж владимир зеленский нато киев спецоперация
Париж изменил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО — СМИ
14:20 21.06.2023 (обновлено: 14:27 21.06.2023)
Le Monde: правительство Франции рассматривает подобную возможность в качестве гарантии безопасности для Украины.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность, как самостоятельную гарантию безопасности для Киева, пишет французская газета Le Monde.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ссылаясь на собственный источник во французском правительстве, издание указало, что на заседании Совета обороны в Елисейском дворце речь шла об одобрении присоединения Украины к альянсу.
"Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", — пишут журналисты.
Вместе с тем в газете подчеркнули, что Париж исключает вступление Киева в альянс в разгар конфликта.