https://uz.sputniknews.ru/20230621/ukraina-nato-vstupleniye-frantsiya-pozitsiya-36142068.html

Париж изменил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО — СМИ

Париж изменил позицию по вопросу вступления Украины в НАТО — СМИ

Le Monde: правительство Франции рассматривает подобную возможность в качестве гарантии безопасности для Украины.

2023-06-21T14:20+0500

2023-06-21T14:20+0500

2023-06-21T14:27+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Париж поменял позицию по вступлению Украины в НАТО и теперь рассматривает такую возможность, как самостоятельную гарантию безопасности для Киева, пишет французская газета Le Monde. Об этом сообщает РИА Новости.Ссылаясь на собственный источник во французском правительстве, издание указало, что на заседании Совета обороны в Елисейском дворце речь шла об одобрении присоединения Украины к альянсу.Вместе с тем в газете подчеркнули, что Париж исключает вступление Киева в альянс в разгар конфликта.Ранее Sputnik сообщал о том, из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО.

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