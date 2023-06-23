https://uz.sputniknews.ru/20230623/rossiya-artilleristy-sklad-vsu-dnr-likvidatsiya-36240602.html

Российские артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Также военные РФ уничтожили технику ВСУ у ряда населенных пунктов.

2023-06-23T11:57+0500

2023-06-23T11:57+0500

2023-06-23T11:57+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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склад

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вооруженные силы

россия

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских войск на территории Донецкой Народной республики (ДНР), заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.По словам начальника пресс-центра группировки, в результате контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили также САУ Krab в районе Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 "Мста" в окрестностях села Острое и два миномета близ Марьинки и Красногоровки.Помимо этого, подразделения Восточной группировки сорвали ротацию личного состава 241-й бригады территориальной обороны ВСУ на Лисичанском направлении. Ранее американский разведчик рассказал о том, когда провалятся ВСУ.

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