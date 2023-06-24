https://uz.sputniknews.ru/20230624/putin-telefonnyy-razgovor-lukashenko-mirziyoyev-tokayev-36272707.html

Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым

Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым

Президент России проинформировал своих собеседников о ситуации

2023-06-24T15:43+0500

2023-06-24T15:43+0500

2023-06-24T15:47+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Беларуси Александром Лукашенко, Узбекистана — Шавкатом Мирзиёевым и Казахстана — Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.Ранее Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к гражданам, находящимся на территории РФ.

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