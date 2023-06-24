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https://uz.sputniknews.ru/20230624/putin-telefonnyy-razgovor-lukashenko-mirziyoyev-tokayev-36272707.html
Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым
Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым
Президент России проинформировал своих собеседников о ситуации
2023-06-24T15:43+0500
2023-06-24T15:47+0500
узбекистан
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президент узбекистана
президент рф
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владимир путин
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Беларуси Александром Лукашенко, Узбекистана — Шавкатом Мирзиёевым и Казахстана — Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.Ранее Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к гражданам, находящимся на территории РФ.
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узбекистан россия беларусь казахстан президент владимир путин александр лукашенко шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев телефонный разговор
узбекистан россия беларусь казахстан президент владимир путин александр лукашенко шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев телефонный разговор

Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым

15:43 24.06.2023 (обновлено: 15:47 24.06.2023)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается по телефону, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / POOL
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Президент России проинформировал своих собеседников о ситуации.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Беларуси Александром Лукашенко, Узбекистана — Шавкатом Мирзиёевым и Казахстана — Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Президент проинформировал своих собеседников о ситуации", — рассказал Песков.

Ранее Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к гражданам, находящимся на территории РФ.
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