https://uz.sputniknews.ru/20230624/prigojin-prinyal-predlojenie-lukashenko-o-deeskalatsii-36280934.html
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин принял предложение Лукашенко о деэскалации
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин принял предложение Лукашенко о деэскалации
Президент Беларуси по согласованию с Владимиом Путиным вел переговоры с Евгением Пригожиным.
2023-06-24T22:39+0500
2023-06-24T22:39+0500
2023-06-24T22:50+0500
россия
чвк "вагнер"
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Владимир Путин утром проинформировал Александра Лукашенко о сложившейся ситуации, президенты договорились о совместных действиях, пишет Telegram-канал "Пул первого".Как уточняет агентство, "на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".Напомним, днем в субботу Владимир Путин обсудил сложившуюся ситуацию с президентами Беларуси, Узбекистана и Казахстана.Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.ФСБ России возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
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россия пригожин путин лукашенко чвк вагнер деэскалация вооруженный мятеж
россия пригожин путин лукашенко чвк вагнер деэскалация вооруженный мятеж
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин принял предложение Лукашенко о деэскалации
22:39 24.06.2023 (обновлено: 22:50 24.06.2023)
Президент Беларуси по согласованию с Владимиом Путиным вел переговоры с Евгением Пригожиным.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Владимир Путин утром проинформировал Александра Лукашенко о сложившейся ситуации, президенты договорились о совместных действиях, пишет Telegram-канал "Пул первого".
"В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, "на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".
Напомним, днем в субботу Владимир Путин обсудил сложившуюся ситуацию с президентами Беларуси, Узбекистана и Казахстана.
Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности
. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.
Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
ФСБ России возбудила уголовное дело
по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.