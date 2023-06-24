https://uz.sputniknews.ru/20230624/prigojin-prinyal-predlojenie-lukashenko-o-deeskalatsii-36280934.html

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин принял предложение Лукашенко о деэскалации

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин принял предложение Лукашенко о деэскалации

Президент Беларуси по согласованию с Владимиом Путиным вел переговоры с Евгением Пригожиным.

2023-06-24T22:39+0500

2023-06-24T22:39+0500

2023-06-24T22:50+0500

россия

чвк "вагнер"

александр лукашенко

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Владимир Путин утром проинформировал Александра Лукашенко о сложившейся ситуации, президенты договорились о совместных действиях, пишет Telegram-канал "Пул первого".Как уточняет агентство, "на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".Напомним, днем в субботу Владимир Путин обсудил сложившуюся ситуацию с президентами Беларуси, Узбекистана и Казахстана.Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.ФСБ России возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.

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