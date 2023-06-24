https://uz.sputniknews.ru/20230624/putin-peskov-chvk-vagner-myatezh-36264291.html

Песков: Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер"

Песков: Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер"

Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

2023-06-24T08:05+0500

2023-06-24T08:05+0500

2023-06-24T10:02+0500

россия

чвк "вагнер"

дмитрий песков

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.По словам Пескова, специальные службы и силовые ведомства в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.

россия

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