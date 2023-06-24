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https://uz.sputniknews.ru/20230624/putin-peskov-chvk-vagner-myatezh-36264291.html
Песков: Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер"
Песков: Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер"
Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
2023-06-24T08:05+0500
2023-06-24T10:02+0500
россия
чвк "вагнер"
дмитрий песков
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.По словам Пескова, специальные службы и силовые ведомства в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
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россия президент владимир путин основатель чвк "вагнер" евгений пригожин дмитрий песков пресс-секретарь спецоперация
россия президент владимир путин основатель чвк "вагнер" евгений пригожин дмитрий песков пресс-секретарь спецоперация

Песков: Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер"

08:05 24.06.2023 (обновлено: 10:02 24.06.2023)
© Sputnik / Сергей ГунеевДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", — сказал Песков.
По словам Пескова, специальные службы и силовые ведомства в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.
"Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — подчеркнул Песков.
Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.
Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
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