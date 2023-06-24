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https://uz.sputniknews.ru/20230624/putin-voorujennyye-sily-rossiya-36269069.html
Вооруженные силы России получили приказ по нейтрализации мятежа — Путин
Вооруженные силы России получили приказ по нейтрализации мятежа — Путин
Заявил российский лидер в ходе своего выступления к россиянам
2023-06-24T12:51+0500
2023-06-24T13:41+0500
владимир путин
чвк "вагнер"
выступление
россия
россияне
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам. По его словам, это удар по России и действия по защите от такой угрозы будут жесткие. Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.ФСБ России возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
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россия президент владимир путин обращение россияне приказ нейтрализация вооруженный мятеж министерство обороны евгений пригожин тыловой лагерь чвк вагнер уголовное дело
россия президент владимир путин обращение россияне приказ нейтрализация вооруженный мятеж министерство обороны евгений пригожин тыловой лагерь чвк вагнер уголовное дело

Вооруженные силы России получили приказ по нейтрализации мятежа — Путин

12:51 24.06.2023 (обновлено: 13:41 24.06.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент РФ В. Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Заявил российский лидер в ходе своего выступления к россиянам.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам.

"Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы", — сказал он.

По его словам, это удар по России и действия по защите от такой угрозы будут жесткие.
Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.
Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
ФСБ России возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
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