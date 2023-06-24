https://uz.sputniknews.ru/20230624/putin-voorujennyye-sily-rossiya-36269069.html

Вооруженные силы России получили приказ по нейтрализации мятежа — Путин

Вооруженные силы России получили приказ по нейтрализации мятежа — Путин

Заявил российский лидер в ходе своего выступления к россиянам

2023-06-24T12:51+0500

2023-06-24T12:51+0500

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владимир путин

чвк "вагнер"

выступление

россия

россияне

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к россиянам. По его словам, это удар по России и действия по защите от такой угрозы будут жесткие. Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.ФСБ России возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.

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