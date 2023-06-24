https://uz.sputniknews.ru/20230624/vladimir-putin-vystupitleniye-obrascheniye-36266779.html

Обращение Путина к гражданам России на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" — видео

Обращение Путина к гражданам России на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер" — видео

Российский лидер выступает с обращением на фоне информации, распространяемой от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер".

2023-06-24T12:01+0500

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россия

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"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа.Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны.Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части.Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства.А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции.Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Как Президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан.Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.Верю, что мы сбережём и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее."Ранее Министерство обороны заявило, что вся информация, распространяемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Оборонное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.Там также подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.

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