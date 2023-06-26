https://uz.sputniknews.ru/20230626/rossiya-gruppirovka-ataka-minomety-protivnik-artemovsk-dnr-36295142.html

Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска

Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска

Группировка “Юг” рассеяла огнем минометов наступающие силы противника в ДНР.

2023-06-26T09:42+0500

2023-06-26T09:42+0500

2023-06-26T09:42+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, заявил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ "Юг" Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, попытки украинских военных пойти на штурм пресекли в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка. По итогам боевых действий летом 2014 года он остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.Ранее военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении.

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