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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230626/rossiya-gruppirovka-ataka-minomety-protivnik-artemovsk-dnr-36295142.html
Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска
Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска
Группировка “Юг” рассеяла огнем минометов наступающие силы противника в ДНР.
2023-06-26T09:42+0500
2023-06-26T09:42+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
украина
россия
безопасность
вооружение
вооруженные силы
днр
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, заявил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ "Юг" Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, попытки украинских военных пойти на штурм пресекли в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка. По итогам боевых действий летом 2014 года он остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.Ранее военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении.
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спецоперация всу украина россия безопасность вооружение вооруженные силы днр
спецоперация всу украина россия безопасность вооружение вооруженные силы днр

Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска

09:42 26.06.2023
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа 1-й Танковой армии ЗВО на Сватовском направлении
Боевая работа 1-й Танковой армии ЗВО на Сватовском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Группировка “Юг” рассеяла огнем минометов наступающие силы противника в ДНР.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, заявил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ "Юг" Вадим Астафьев.
Об этом сообщает РИА Новости.

"Подразделениями "Южной" группировки войск вскрыто выдвижение трех штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем минометов наступающие силы врага были рассеяны", — рассказал Астафьев.

Кроме того, попытки украинских военных пойти на штурм пресекли в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка. По итогам боевых действий летом 2014 года он остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
Ранее военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении.
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