https://uz.sputniknews.ru/20230626/rossiya-gruppirovka-ataka-minomety-protivnik-artemovsk-dnr-36295142.html
Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска
Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска
Группировка “Юг” рассеяла огнем минометов наступающие силы противника в ДНР.
2023-06-26T09:42+0500
2023-06-26T09:42+0500
2023-06-26T09:42+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, заявил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ "Юг" Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, попытки украинских военных пойти на штурм пресекли в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка. По итогам боевых действий летом 2014 года он остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.Ранее военнослужащие РФ отбили четыре атаки противника на краснолиманском направлении.
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спецоперация всу украина россия безопасность вооружение вооруженные силы днр
Российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска
Группировка “Юг” рассеяла огнем минометов наступающие силы противника в ДНР.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Российские военные атаковали из минометов три штурмовые группы ВСУ севернее Артемовска, заявил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ "Юг" Вадим Астафьев.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Подразделениями "Южной" группировки войск вскрыто выдвижение трех штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем минометов наступающие силы врага были рассеяны", — рассказал Астафьев.
Кроме того, попытки украинских военных пойти на штурм пресекли в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка. По итогам боевых действий летом 2014 года он остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.