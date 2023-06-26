https://uz.sputniknews.ru/20230626/uzbekistan-talimardjan-tes-fotoelektrostantsiya-vvod-ekspluatatsiya-36315854.html
Сколько природного газа в год сэкономит солнечная электростанция на Талимарджанской ТЭС
Сколько природного газа в год сэкономит солнечная электростанция на Талимарджанской ТЭС
Ежегодная экономия составит 400 тысяч кубометров природного газа, а производство электроэнергии — 1,8 млн кВт/час.
2023-06-26T16:17+0500
2023-06-26T16:17+0500
2023-06-26T16:21+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
солнечная электростанция
талимарджанская тэс
электроэнергия
экономика
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. На Талимарджанской ТЭС в Кашкадарьинской области сдали в эксплуатацию солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1 МВт, сообщает пресс-служба Минэнерго.Установка солнечных панелей позволяет получать электроэнергию для собственных нужд станции.Для справки: на станции, которая работает в режиме “On Grid” (преобразование электричества от солнечных батарей в напряжение сети 220 вольт и 50 герц и передача его в сеть), установлены более 1500 монокристаллических панелей.Кроме того, на сегодняшний день солнечные панели уже обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств республики.Кроме того, с 1 мая 2023 года введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.
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узбекистан кашкадарьинская область солнечная электростанция талимарджанская тэс электроэнергия экономика
узбекистан кашкадарьинская область солнечная электростанция талимарджанская тэс электроэнергия экономика
Сколько природного газа в год сэкономит солнечная электростанция на Талимарджанской ТЭС
16:17 26.06.2023 (обновлено: 16:21 26.06.2023)
Ежегодная экономия составит 400 тысяч кубометров природного газа, а производство электроэнергии — 1,8 млн кВт/час.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
На Талимарджанской ТЭС в Кашкадарьинской области сдали в эксплуатацию солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1 МВт, сообщает пресс-служба Минэнерго.
“После ввода в эксплуатацию, станция будет производить 1,8 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате будет сэкономлено 400 тыс. кубометров природного газа в год”, — говорится в сообщении.
Установка солнечных панелей позволяет получать электроэнергию для собственных нужд станции.
Для справки: на станции, которая работает в режиме “On Grid” (преобразование электричества от солнечных батарей в напряжение сети 220 вольт и 50 герц и передача его в сеть), установлены более 1500 монокристаллических панелей.
Кроме того, с 1 мая 2023 года
введено требование установки солнечных панелей на не менее 50% свободной части крыши многоэтажных домов. Также на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрывать посредством солнечных панелей, устанавливаемых на данных объектах.