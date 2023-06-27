https://uz.sputniknews.ru/20230627/amerikanskiy-bronevik-podorvalsya-na-mine-v-zone-svo--video-36336057.html
Американский броневик подорвался на мине в зоне СВО — видео
Американский броневик подорвался на мине в зоне СВО — видео
Минобороны РФ опубликовало кадры подрыва американского бронемобиля Oshkosh ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
2023-06-27T09:55+0500
2023-06-27T09:55+0500
2023-06-27T09:55+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южнодонецком направлении колонну боевой техники украинских войск иностранного производства, сообщает РИА Новости.На кадрах, представленных оборонным ведомством РФ, видно, как американский бронеавтомобиль Oshkosh, возглавлявший группу, подрывается на мине. Это нарушает строй, техника противника попадает в ловушкуПодбитый американский бронеавтомобиль также сняли на видео с близкого расстояния. У него пробиты два колеса, заметны повреждения от осколков. Один из военнослужащих за кадром произносит "только с растаможки". Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты, в задней части кузова он может перевозить еще минимум шестерых, броневики также можно применять для подвоза боеприпасов.Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя и изучил машину.По его словам, его она не впечатлила.Также он добавил, что почти вся британская колесная техника оснащена пневмоподвеской, подушки которой также выходят из строя при попадании осколков. Двигаться на таком броневике можно только "цепляя за все".Трофейную технику российские военные либо используют для своих нужд, либо отправляют для изучения. Ранее российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска.
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спецоперация россия вооруженные силы безопасность всу украина броневик мина видео в мире
спецоперация россия вооруженные силы безопасность всу украина броневик мина видео в мире
Американский броневик подорвался на мине в зоне СВО — видео
Минобороны РФ опубликовало кадры подрыва американского бронемобиля Oshkosh ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik.
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южнодонецком направлении колонну боевой техники украинских войск иностранного производства, сообщает РИА Новости.
На кадрах, представленных оборонным ведомством РФ, видно, как американский бронеавтомобиль Oshkosh, возглавлявший группу, подрывается на мине. Это нарушает строй, техника противника попадает в ловушку
"Часть колонны подорвалась на ТМ — отработали с ПТУРов (противотанковых управляемых ракет). Данный вид техники подорвался на мине. Экипаж выбежал и, как большинство экипажей противника, дали деру", — рассказал стрелок-штурмовик с позывным "Лаврик".
Подбитый американский бронеавтомобиль также сняли на видео с близкого расстояния. У него пробиты два колеса, заметны повреждения от осколков. Один из военнослужащих за кадром произносит "только с растаможки". Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты, в задней части кузова он может перевозить еще минимум шестерых, броневики также можно применять для подвоза боеприпасов.
Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя и изучил машину.
По его словам, его она не впечатлила.
"Она настолько убогая. У них электрооборудование. При осколочных попаданиях машина диагностику не проходит. Перестает запускаться", — рассказал Курбанов.
Также он добавил, что почти вся британская колесная техника оснащена пневмоподвеской, подушки которой также выходят из строя при попадании осколков. Двигаться на таком броневике можно только "цепляя за все".
Трофейную технику российские военные либо используют для своих нужд, либо отправляют для изучения.