https://uz.sputniknews.ru/20230627/amerikanskiy-bronevik-podorvalsya-na-mine-v-zone-svo--video-36336057.html

Американский броневик подорвался на мине в зоне СВО — видео

Американский броневик подорвался на мине в зоне СВО — видео

Минобороны РФ опубликовало кадры подрыва американского бронемобиля Oshkosh ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

2023-06-27T09:55+0500

2023-06-27T09:55+0500

2023-06-27T09:55+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

вооруженные силы

безопасность

всу

украина

броневик

мина

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36336126_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_298e70338225c2e51bb12cbc428f0833.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южнодонецком направлении колонну боевой техники украинских войск иностранного производства, сообщает РИА Новости.На кадрах, представленных оборонным ведомством РФ, видно, как американский бронеавтомобиль Oshkosh, возглавлявший группу, подрывается на мине. Это нарушает строй, техника противника попадает в ловушкуПодбитый американский бронеавтомобиль также сняли на видео с близкого расстояния. У него пробиты два колеса, заметны повреждения от осколков. Один из военнослужащих за кадром произносит "только с растаможки". Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты, в задней части кузова он может перевозить еще минимум шестерых, броневики также можно применять для подвоза боеприпасов.Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с поля боя и изучил машину.По его словам, его она не впечатлила.Также он добавил, что почти вся британская колесная техника оснащена пневмоподвеской, подушки которой также выходят из строя при попадании осколков. Двигаться на таком броневике можно только "цепляя за все".Трофейную технику российские военные либо используют для своих нужд, либо отправляют для изучения. Ранее российские военные атаковали три штурмовые группы ВСУ у Артемовска.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация россия вооруженные силы безопасность всу украина броневик мина видео в мире