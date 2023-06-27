https://uz.sputniknews.ru/20230627/rossiya-bombardirovschiki-su-34-unichtojeniye-tri-punkt-vsu-36347844.html

Российские Су-34 уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские Су-34 уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск "Центр" авиационным ударом ликвидировали пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских военных на Краснолиманском направлении.

2023-06-27T13:27+0500

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2023-06-27T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Боевые самолеты Су-34 группировки войск "Центр" за минувшие сутки уничтожили на Краснолиманском направлении несколько объектов ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что экипажи штурмовой и армейской авиации группировки нанесли ракетные удары по более чем десяти районам сосредоточения войск и техники ВСУ.Еще один вражеский опорник, рядом с населенным пунктом Червоная Диброва, уничтожил экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". А в районе Серебрянского лесничества и Торского участка артиллерия нанесла удар по подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, заключил начальник пресс-центра.Ранее Sputnik опубликовал видео, как на мине в зоне СВО подорвался американский броневик.

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