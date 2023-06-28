https://uz.sputniknews.ru/20230628/minnye-zagrajdeniya-svo-kak-rabotayut-zmey-gorynych-i-zemledelie-36399590.html

Минные заграждения СВО: как работают "Змей Горыныч" и "Земледелие"

Минные заграждения СВО: как работают "Змей Горыныч" и "Земледелие"

Наряду с российскими высокоточными ракетами и ударными беспилотниками, в зоне СВО на земле демонстрируют высокую эффективность уникальные системы... 28.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-28T20:55+0500

2023-06-28T20:55+0500

2023-06-28T20:55+0500

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Совершенная техника инженерных войск позволяет гибко организовывать оборону, стремительно переходить в наступление.Подразделения Центрального военного округа России 27 июня оперативно проделали проходы в минных полях ВСУ, и уничтожили опорные пункты противника на Краснолиманском направлении. Самоходная реактивная установка разминирования УР-77, за светозвуковые эффекты прозванная в войсках "Змеем Горынычем", помогла развить успех на поле боя без потерь личного состава ВС РФ.Российские установки УР-77 активно применяются в зоне СВО, и считаются лучшими в мире. "Змей Горыныч" за три минуты, одним залпом создает в минном поле противника проход длиной 100 метров и шириной 6 – 14 метров.С другой стороны, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях российским войскам помогают отражать атаки ВСУ мощные минные заграждения, дистанционно обновляемые на удалении от 5 до 15 километров с помощью новейшей установки минирования "Земледелие". Опубликованные вчера кадры наступления элитной (подготовленной по натовским стандартам) 47-ой механизированной бригады ВСУ позволяют убедиться, что штурм закончился наездом боевой техники на минное поле. Когда украинские бойцы покинули подорванные машины, сработали противопехотные мины – на этом поле осталось немало ног. И здесь наверняка есть вклад расчетов "Земледелия".По данным американского издания TheDrive, на украинском ТВД за короткое время уничтожены, повреждены и брошены 24 боевых машины пехоты Bradley из 109 переданных Киеву. В реальности обстановка для ВПК США и Пентагона складывается еще драматичнее. За три недели "контрнаступления" ВСУ безвозвратно потеряли 259 танков, 780 бронемашин (включая американскую технику), не считая 14 тысяч солдат.Российские минные заграждения действуют эффективно и круглосуточно – только в ночь на 28 июня уничтожены три танка и три БМП на Запорожском направлении. Пентагон не рассчитывал на столь катастрофические потери ВСУ на "гигантских минных поля". Напомню, с начала СВО противник потерял 10395 танков и других бронемашин.Надежный "Змей Горыныч"Могущественный "змей" УР-77 представляет собой бронированный корпус на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика", с двумя размещенными сверху пусковыми установками, в которых уложен петлями толстый шнур со взрывчаткой. Специальный реактивный боеприпас прицельно "вытягивает" 725 кг пластита в гибкой упаковке на минное поле, детонация гарантирует безопасный коридор. Удачная концепция и надежная конструкция – "Змей Горыныч" никогда не подводил в боевых условиях.В назначенное время машина занимает позицию на линии фронта, поднимает направляющие и запускает "змея", который летит на высоте около 10 метров. После натяжения тормозного каната, соединяющего "хвост" заряда с машиной, механик-водитель сдает назад. Заряд выравнивается на минном поле, командир-оператор по кабелю (внутри тормозного каната) подрывает "змея". Проход готов. При длине 100 м, ширина безопасного коридора на противотанковом поле – 6 м, противопехотные мины уничтожаются в коридоре шириной до 14 м. В том же коридоре возможно уничтожение живой силы противника.СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впередиУстановка разминирования безопасна и проста в эксплуатации. Бронированный корпус и гусеничная база позволяют УР-77 быстро выдвинуться к линии боевого соприкосновения с противником, сходу проделать проход для бронетехники и пехоты. При этом экипаж "Змея Горыныча" (механик-водитель и командир-оператор) даже не выходит из машины. УР-77 находятся на вооружении мотострелковых и танковых полков, в бою применяются по плану командира части.Американцы располагают аналогичным зарядом разминирования М58, который размещается на корпусе инженерных машин или на прицепе. Твердотопливная ракета буксирует гибкий полиэтиленовый шланг, набитый С4. Теоретически подрыв должен обеспечивать тот же результат (стометровый коридор в минном поле), однако американская система показала себя в боевых условиях ненадежной, а взрывчатка и экипаж ничем не защищены от огня противника. Очень опасная конструкция.Суровое "Земледелие"В отличие от проверенного во многих горячих точках планеты "Змея Горыныча", новейшие инженерные машины дистанционного минирования "Земледелие" начали активно применять в зоне СВО, на украинском ТВД недавно. В начале июня весь мир увидел фото-видео результатов подрыва целых колонн натовской техники ВСУ – "Леопардов", "Брэдли", машин разминирования – на "возделанных" российскими инженерными войсками минных полях.Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" действует по принципу РСЗО. На боевой машине размещены 50 направляющих калибра 122 мм для ведения залпового огня. Реактивные снаряды разбрасывают мины на заданном участке (площадью в несколько футбольных полей), формируют минное поле любой сложности, включая готовые проходы для своих войск. Во взаимодействии с разведкой, несколько установок "Земледелие" могут оперативно остановить наступление противника на широком фронте, на любом из направлений (даже если ранее там не было минных полей).Спектр боеприпасов "Земледелия" позволяет формировать противопехотные, противотанковые или комбинированные минные поля. Для поражения пехоты используются мины ПОМ-3 (противопехотная осколочная мина) – с электронным определителем шагов и сейсмодатчиками. На земле цилиндр диаметром 6 см и высотой 18 см становится вертикально, самовзводится, из цилиндра вылетают сверхтонкие нити с грузиками. Если задеть такую нить, мина подпрыгивает вверх, в полете взрывается и поражает противника осколками. Электронный "мозг" боеприпаса различает животных и людей, активируется только по противнику.Не менее умная противотанковая мина ПТМ-4М улавливает магнитное возмущение, когда рядом проезжает танк или другая техника. Реагирует только на тяжелую бронетехнику. Причем этот боеприпас невозможно разминировать. Если сдвинуть с места, последует взрыв (1,5 кг в тротиловом эквиваленте). При необходимости, в "мозг" противотанковой ПТМ-4М вводится время самоликвидации.Разумеется, специалисты США и НАТО весьма озадачены технологическим совершенством российских минных полей и боеприпасов. Поэтому способны лишь добавить "Брэдли", и "трогательно" предложить живой силе ВСУ самоубиться в "контрнаступлении".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoИтоги МВМС-2023: российский ОПК сохраняет технологическое лидерство

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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колумнисты, спецоперация, украина, россия, нато, оружие