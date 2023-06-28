https://uz.sputniknews.ru/20230628/studenty-iz-stran-sng-poluchat-granty-v-rf-dlya-svoego-startapa-36390230.html
Студенты из стран СНГ получат гранты в РФ для своего стартапа
Студенты из стран СНГ получат гранты в РФ для своего стартапа
Победителям конкурса "Студенческий стартап", который проводит российский Фонд содействия инновациям, дадут по 1 млн рублей на реализацию своих проектов.
2023-06-28T16:52+0500
2023-06-28T16:52+0500
2023-06-28T16:58+0500
россия
конкурс
стартап
студенты
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МОСКВА, 28 июн — Sputnik. В конкурсе "Студенческий стартап" для начинающих предпринимателей принимают участие, среди прочих, граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, рассказали агентству Sputnik в пресс-службе российского Фонда содействия инновациям.На минувшей неделе завершился прием заявок на участие в четвертой, заключительной в 2023 году, очереди конкурса.В 2023 году заявки на конкурс подали около 6000 студентов из 29 вузов России, в том числе СПбГУ, СПбПУ, МФТИ, КФУ, КНИТУ, ТУСУР и ТПУ.После экспертизы заявок участники конкурса проведут очную защиту своих проектов, в августе будут определены победители. После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель будет должен создать юрлицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа и представить в Фонд отчет о развитии.Проекты конкурсантов охватывают шесть тематических направлений: от цифровых технологий до креативных индустрий. Большая часть посвящена цифровизации, разработке онлайн-платформ и мобильных приложений.Часть проектов направлена на разработку новых устройств и систем для промышленности, а стартапы в сфере креативных индустрий, в частности, предполагают создание нового бренда одежды и портативной акустической системы.Конкурс "Студенческий стартап" проводится Фондом содействия инновациям в рамках российского федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
https://uz.sputniknews.ru/20230620/v-uzbekistanye-rabotayut-12-filialov-rossiyskix-vuzov-sroki-priyema-dokumentov-36077027.html
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россия конкурс студенческие стартапы студенты казахстан таджикистан узбекистан кыргызстан беларусь туркменистан фонд содействия инновациям платформа университетского технологического предпринимательства
россия конкурс студенческие стартапы студенты казахстан таджикистан узбекистан кыргызстан беларусь туркменистан фонд содействия инновациям платформа университетского технологического предпринимательства
Студенты из стран СНГ получат гранты в РФ для своего стартапа
16:52 28.06.2023 (обновлено: 16:58 28.06.2023)
Победителям конкурса "Студенческий стартап", который проводит российский Фонд содействия инновациям, дадут по 1 млн рублей на реализацию своих проектов.
МОСКВА, 28 июн — Sputnik. В конкурсе "Студенческий стартап" для начинающих предпринимателей принимают участие, среди прочих, граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, рассказали агентству Sputnik в пресс-службе российского Фонда содействия инновациям.
На минувшей неделе завершился прием заявок на участие в четвертой, заключительной в 2023 году, очереди конкурса.
В 2023 году заявки на конкурс подали около 6000 студентов из 29 вузов России, в том числе СПбГУ, СПбПУ, МФТИ, КФУ, КНИТУ, ТУСУР и ТПУ.
"В 2022 году Фонд определил тысячу победителей, каждый из которых получил грант в 1 млн рублей. В 2023 году финансирование получат уже 1,5 тыс. студенческих проектов", – отметили в пресс-службе. Размер гранта остался прежним – 1 млн рублей.
После экспертизы заявок участники конкурса проведут очную защиту своих проектов, в августе будут определены победители. После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель будет должен создать юрлицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа и представить в Фонд отчет о развитии.
Проекты конкурсантов охватывают шесть тематических направлений: от цифровых технологий до креативных индустрий. Большая часть посвящена цифровизации, разработке онлайн-платформ и мобильных приложений.
Часть проектов направлена на разработку новых устройств и систем для промышленности, а стартапы в сфере креативных индустрий, в частности, предполагают создание нового бренда одежды и портативной акустической системы.
Конкурс "Студенческий стартап" проводится Фондом содействия инновациям в рамках российского федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".