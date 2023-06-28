https://uz.sputniknews.ru/20230628/studenty-iz-stran-sng-poluchat-granty-v-rf-dlya-svoego-startapa-36390230.html

Студенты из стран СНГ получат гранты в РФ для своего стартапа

Студенты из стран СНГ получат гранты в РФ для своего стартапа

Победителям конкурса "Студенческий стартап", который проводит российский Фонд содействия инновациям, дадут по 1 млн рублей на реализацию своих проектов.

2023-06-28T16:52+0500

2023-06-28T16:52+0500

2023-06-28T16:58+0500

россия

конкурс

стартап

студенты

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МОСКВА, 28 июн — Sputnik. В конкурсе "Студенческий стартап" для начинающих предпринимателей принимают участие, среди прочих, граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, рассказали агентству Sputnik в пресс-службе российского Фонда содействия инновациям.На минувшей неделе завершился прием заявок на участие в четвертой, заключительной в 2023 году, очереди конкурса.В 2023 году заявки на конкурс подали около 6000 студентов из 29 вузов России, в том числе СПбГУ, СПбПУ, МФТИ, КФУ, КНИТУ, ТУСУР и ТПУ.После экспертизы заявок участники конкурса проведут очную защиту своих проектов, в августе будут определены победители. После заключения договора с Фондом содействия инновациям каждый победитель будет должен создать юрлицо, разработать бизнес-план и сайт своего стартапа и представить в Фонд отчет о развитии.Проекты конкурсантов охватывают шесть тематических направлений: от цифровых технологий до креативных индустрий. Большая часть посвящена цифровизации, разработке онлайн-платформ и мобильных приложений.Часть проектов направлена на разработку новых устройств и систем для промышленности, а стартапы в сфере креативных индустрий, в частности, предполагают создание нового бренда одежды и портативной акустической системы.Конкурс "Студенческий стартап" проводится Фондом содействия инновациям в рамках российского федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

https://uz.sputniknews.ru/20230620/v-uzbekistanye-rabotayut-12-filialov-rossiyskix-vuzov-sroki-priyema-dokumentov-36077027.html

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