https://uz.sputniknews.ru/20230629/baza-strategicheskoy-aviatsii-vks-rossii-na-kube-byt-ili-ne-byt--36425740.html

База стратегической авиации ВКС России на Кубе: быть или не быть

База стратегической авиации ВКС России на Кубе: быть или не быть

Агрессивная стратегия НАТО, логика военно-политических событий в мире и национальные интересы России подталкивают к возрождению сети военных баз Минобороны РФ... 29.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-29T20:26+0500

2023-06-29T20:26+0500

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В Москве 27 июня состоялись переговоры по широкому спектру вопросов военного и военно-технического сотрудничества министров обороны России и Кубы Сергея Шойгу и Альваро Лопеса.Состав многочисленной кубинской делегации отражал серьезный настрой Гаваны на укрепление связей с Москвой в области обороны и безопасности.В ходе переговоров Сергей Шойгу подчеркнул, что в условиях длительной незаконной торгово-экономической блокады Соединенных Штатов Москва готова помогать Острову Свободы.Глава кубинского минобороны отметил, что Гавана выступает против антироссийских санкций Запада.Российско-кубинские отношения на подъеме. Достигнут высокий темп политического диалога между двумя странами.В начале июня Россию с официальным визитом посетил кубинский премьер-министр Мануэль Mappeрo. Ранее на Кубе побывали несколько российских делегаций высокого уровня, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин.Минные заграждения СВО: как работают "Змей Горыныч" и "Земледелие"Переговоры в Москве российского и кубинского президентов Владимира Путина и Мигеля Диаса-Канелема Бермудеса в ноябре 2022 года вывели военное и военно-техническое сотрудничество двух стран на качественно новый уровень).Куба остается важнейшим союзником России в Карибском регионе. Гавана демонстрирует полное понимание причин СВО на Украине и вместе с Москвой выступает в защиту Устава ООН – против американского "порядка, основанного на правилах". То есть, против существования коллективного Запада за счет неоколониализма, порабощения отдельных стран и народов.Делегация Вооруженных Сил Кубы сегодня посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Напомню, за минувшие десятилетия тысячи кубинских офицеров получили образование в российских профильных вузах и военных академиях – это во многом упрощает взаимодействие.Россия и Куба планируют реализовать ряд проектов в военной и военно-технической областях, кроме уже развернутой на Острове Свободы мобильной станции сбора данных со своих спутников-разведчиков РФ.Политически Москва и Гавана готовы максимально нарастить взаимодействие в военной области. Куба интересна как заказчик новой российской военной техники. Старое советское вооружение 1980-х давно требует обновления, обсуждаются контракты на поставку запчастей и другого имущества военного назначения.История повторяетсяЗапад встревожен сближением Москвы и Гаваны (которая находится в 160 км от побережья США), вероятностью постоянного (стратегического) присутствия кораблей и субмарин российского ВМФ на кубинских базах.Якобы на закрытую в 2002 году базу Лурдес под видом дипломатов уже перебрасывают военнослужащих РФ.Для американцев появление на Кубе российских гарнизонов – сущий кошмар. Французское издание Le Figaro сурово констатирует: "Россия возвращается на Кубу. Гавану и Москву объединил общий враг".Североатлантический альянс считает конечной целью России в Карибском регионе "возможность нанесения ядерного удара с очень близкого расстояния по территории США".Действительно, появление российских войск и ударных вооружений "обнулило" бы агрессивные инициативы и действия американцев в Европе.СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впередиМосква способна ответить на приближение вооруженных сил НАТО к российским границам развертыванием ракет в Латинской Америке. После размещения гиперзвуковых "Кинжалов" на Кубе подлетное время до Вашингтона и других важнейших командных (технологических) центров США составит всего около 3 минут – очень эффективное "сдерживание".Возможное базирование на Острове Свободы российских стратегических ракетоносцев (самолетов и субмарин) и более активное патрулирование силами ВКС и ВМФ России пространства Северной Атлантики послужили бы торможению "исключительных" усилий Пентагона и НАТО по дестабилизации разных регионов планеты.Ранее о вероятности размещения на Кубе российских войск заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. США обещали в подобной ситуации на Кубе "разобраться", однако технологический уровень "Карибского кризиса 2.0" обещает американцам болезненное возвращение в реальность многополярного мира.Заметим, Китай также наращивает экономическую и военно-политическую активность в Латинской Америке. Россия тоже умеет вести прокси-войны.Как бы то ни было, российская СВО наглядно показывает военно-технологическую немощь США и НАТО, а предложения Москвы по формированию новой международной системы равной и неделимой безопасности остаются "на столе".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoИтоги МВМС-2023: российский ОПК сохраняет технологическое лидерство

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