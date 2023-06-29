https://uz.sputniknews.ru/20230629/v-uzbekistane-oschutili-zemletryasenie-36402655.html
В Узбекистане ощутили землетрясение
В Узбекистане ощутили землетрясение
Эпицентр находился в Таджикистане, в 478 км от Ташкента
2023-06-29T10:16+0500
2023-06-29T10:16+0500
2023-06-29T11:10+0500
узбекистан
землетрясение
толчки
таджикистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Сегодня в 09.58 по местному времени в Узбекистане ощутили землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков 5,1. Эпицентр — в Таджикистане. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 478 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:— Сохский район: 2 балла, 301 км.— Узунский район: 2 балла, 307 км.— Ферганский район: 2 балла, 328 км.— город Кувасай: 2 балла, 329 км.— Шурчинский район: 2 балла, 329 км.— Риштанский район: 2 балла, 336 км.— Узбекистанский район: 2 балла, 337 км.— город Фергана: 2 балла, 338 км.— Денауский район: 2 балла, 342 км.Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.Как спастись во время землетрясения - три совета эксперта
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узбекистан землетрясение эпицентр таджикистан сила толчков магнитуда ташкент
узбекистан землетрясение эпицентр таджикистан сила толчков магнитуда ташкент
В Узбекистане ощутили землетрясение
10:16 29.06.2023 (обновлено: 11:10 29.06.2023)
Эпицентр находился в Таджикистане, в 478 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Сегодня в 09.58 по местному времени в Узбекистане ощутили землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС
.
Магнитуда подземных толчков 5,1. Эпицентр — в Таджикистане.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 478 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
— Сохский район: 2 балла, 301 км.
— Узунский район: 2 балла, 307 км.
— Ферганский район: 2 балла, 328 км.
— город Кувасай: 2 балла, 329 км.
— Шурчинский район: 2 балла, 329 км.
— Риштанский район: 2 балла, 336 км.
— Узбекистанский район: 2 балла, 337 км.
— город Фергана: 2 балла, 338 км.
— Денауский район: 2 балла, 342 км.
Напомним, что на случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожный чемоданчик". Ранее Sputnik рассказывал о том, что в нем обязательно должно быть.