https://uz.sputniknews.ru/20230630/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-den-molodej-30-iyun-36432828.html
Поздравление Мирзиёева молодежи Узбекистана — что пожелал президент
Поздравление Мирзиёева молодежи Узбекистана — что пожелал президент
В своем поздравлении С Днем молодежи глава республики отметил вклад молодых людей в развитие страны и пожелал им всегда ставить перед собой великие цели.
2023-06-30T11:12+0500
2023-06-30T11:12+0500
2023-06-30T11:25+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
молодежь
поздравление
общество
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил молодое поколение Узбекистана с Днем молодежи, сообщает пресс-служба президента РУз.Он назвал более 18 млн юношей и девушек, которые сегодня обучаются в школах, колледжах, техникумах и вузах, открывают собственное дело и занимаются предпринимательством, с честью выполняют сыновний долг в Вооруженных Силах, уверенно осваивают ключевые сферы, золотым фондом страны.Также Мирзиёев отметил высокую активность молодежи в ходе широкого обсуждения и принятия на всенародном референдуме Основного закона страны в новой редакции.Отдельно он остановился на работе по обеспечению прав и интересов молодого поколения, получению им достойного образования и рабочих мест, реализации талантов, создании совершенно новой — вертикальной системы управления в работе с молодежью.Также он добавил, что только за последние три года 250 тыс. молодых людей выделили более 6 трлн сумов льготных кредитов. В стране создали 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовали 2,5 тыс. проектов на 4 трлн сумов. В результате число молодых предпринимателей увеличилось вдвое и превысило 200 тыс.Глава Узбекистана пообещал продолжить благородные дела, кардинально меняющие жизнь не только молодежи, но и всего общества, еще более расширить возможности и условия для всесторонней поддержки молодежи, развития и реализации ее потенциала.Кроме того, он привел цифры и факты, иллюстрирующие достижения молодых людей в различных сферах.Он высказал убеждение, что “наша патриотичная молодежь, глубоко овладевающая знаниями и профессиями, готова к жесткой конкуренции нынешнего сложного времени и способна достичь самых высоких рубежей”.В заключение он подчеркнул, что успехи молодежи — это достижения всего народа, пожелал ей всегда ставить перед собой великие цели, а также здоровья и больших успехов.Ранее Sputnik опубликовал статистические данные о молодежи Узбекистана.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана молодежь поздравление общество
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана молодежь поздравление общество
Поздравление Мирзиёева молодежи Узбекистана — что пожелал президент
11:12 30.06.2023 (обновлено: 11:25 30.06.2023)
В своем поздравлении с Днем молодежи глава республики отметил вклад молодых людей в развитие страны и пожелал им всегда ставить перед собой великие цели.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил молодое поколение Узбекистана с Днем молодежи, сообщает пресс-служба
президента РУз.
“В этот радостный день, глядя на активную и энергичную молодежь – олицетворение будущего страны и наших благих надежд, мы еще глубже осознаем, насколько огромен потенциал Родины”, — сказал глава республики.
Он назвал более 18 млн юношей и девушек, которые сегодня обучаются в школах, колледжах, техникумах и вузах, открывают собственное дело и занимаются предпринимательством, с честью выполняют сыновний долг в Вооруженных Силах, уверенно осваивают ключевые сферы, золотым фондом страны.
Также Мирзиёев отметил высокую активность молодежи в ходе широкого обсуждения и принятия на всенародном референдуме Основного закона страны в новой редакции.
Отдельно он остановился на работе по обеспечению прав и интересов молодого поколения, получению им достойного образования и рабочих мест, реализации талантов, создании совершенно новой — вертикальной системы управления в работе с молодежью.
“Во всех махаллях страны действуют молодежные лидеры. …Благодаря этой системе в махаллях для молодежи создано более ста возможностей. Налажена система “Молодежной тетради”, в рамках которой за последние два года около 798 тыс. молодых людей оказана помощь в размере почти 1 трлн сумов. В частности, 53 тыс. студентов из нуждающихся семей оплачено обучение на платно-контрактной основе. Количество высших учебных заведений в стране увеличилось почти в 3 раза и достигло 210, расширился охват – с 9 до 38%, что открывает перед молодежью широкие возможности для овладения современными знаниями и профессиями” — отметил Мирзиёев.
Также он добавил, что только за последние три года 250 тыс. молодых людей выделили более 6 трлн сумов льготных кредитов. В стране создали 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовали 2,5 тыс. проектов на 4 трлн сумов. В результате число молодых предпринимателей увеличилось вдвое и превысило 200 тыс.
Глава Узбекистана пообещал продолжить благородные дела, кардинально меняющие жизнь не только молодежи, но и всего общества, еще более расширить возможности и условия для всесторонней поддержки молодежи, развития и реализации ее потенциала.
Кроме того, он привел цифры и факты, иллюстрирующие достижения молодых людей в различных сферах.
“На международных предметных олимпиадах в прошлом году учащиеся из Узбекистана получили 7 золотых, 36 серебряных и 38 бронзовых медалей. В этом году наши молодые спортсмены завоевали на международных соревнованиях 247 золотых, 119 серебряных, 110 бронзовых медалей. Государственных наград в последние годы были удостоены 758 молодых людей, вносящих достойный вклад в процветание Родины”, — перечислил президент РУз.
Он высказал убеждение, что “наша патриотичная молодежь, глубоко овладевающая знаниями и профессиями, готова к жесткой конкуренции нынешнего сложного времени и способна достичь самых высоких рубежей”.
В заключение он подчеркнул, что успехи молодежи — это достижения всего народа, пожелал ей всегда ставить перед собой великие цели, а также здоровья и больших успехов.