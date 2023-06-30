https://uz.sputniknews.ru/20230630/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-den-molodej-30-iyun-36432828.html

Поздравление Мирзиёева молодежи Узбекистана — что пожелал президент

Поздравление Мирзиёева молодежи Узбекистана — что пожелал президент

В своем поздравлении С Днем молодежи глава республики отметил вклад молодых людей в развитие страны и пожелал им всегда ставить перед собой великие цели.

2023-06-30T11:12+0500

2023-06-30T11:12+0500

2023-06-30T11:25+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

молодежь

поздравление

общество

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил молодое поколение Узбекистана с Днем молодежи, сообщает пресс-служба президента РУз.Он назвал более 18 млн юношей и девушек, которые сегодня обучаются в школах, колледжах, техникумах и вузах, открывают собственное дело и занимаются предпринимательством, с честью выполняют сыновний долг в Вооруженных Силах, уверенно осваивают ключевые сферы, золотым фондом страны.Также Мирзиёев отметил высокую активность молодежи в ходе широкого обсуждения и принятия на всенародном референдуме Основного закона страны в новой редакции.Отдельно он остановился на работе по обеспечению прав и интересов молодого поколения, получению им достойного образования и рабочих мест, реализации талантов, создании совершенно новой — вертикальной системы управления в работе с молодежью.Также он добавил, что только за последние три года 250 тыс. молодых людей выделили более 6 трлн сумов льготных кредитов. В стране создали 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовали 2,5 тыс. проектов на 4 трлн сумов. В результате число молодых предпринимателей увеличилось вдвое и превысило 200 тыс.Глава Узбекистана пообещал продолжить благородные дела, кардинально меняющие жизнь не только молодежи, но и всего общества, еще более расширить возможности и условия для всесторонней поддержки молодежи, развития и реализации ее потенциала.Кроме того, он привел цифры и факты, иллюстрирующие достижения молодых людей в различных сферах.Он высказал убеждение, что “наша патриотичная молодежь, глубоко овладевающая знаниями и профессиями, готова к жесткой конкуренции нынешнего сложного времени и способна достичь самых высоких рубежей”.В заключение он подчеркнул, что успехи молодежи — это достижения всего народа, пожелал ей всегда ставить перед собой великие цели, а также здоровья и больших успехов.Ранее Sputnik опубликовал статистические данные о молодежи Узбекистана.

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