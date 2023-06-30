В Узбекистане лауреаты государственной премии “Мард Углон” получат более 16 млн сумов
14:57 30.06.2023 (обновлено: 15:56 30.06.2023)
Лауреатами премии стали 28 молодых людей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Соответствующее постановление подписал президент РУз.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Присуждение государственной премии “Мард Ўғлон” предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева.
Ее вручают за особые достижения в области науки, образования, культуры, литературы, искусства, спорта, в военной службе и деятельности правоохранительных органов.
Лауреатами премии стали 28 молодых людей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента.
Каждый из них получит денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины (1 БРВ=330 тыс. сумов).
Список лауреатов Государственной премии “Мард ўғлон”
Ендирбаев Давронбек Гулман угли - учитель отделения бахши детской школы музыки и искусства №12 города Нукуса (Республика Каракалпакстан);
Мамбетшарипов Юсуп Рахатович - докторант Университета общественной безопасности Республики Узбекистан (Республика Каракалпакстан);
Азимов Сарварбек Каюмжон угли - магистрант 1-го курса Андижанского машиностроительного института (Андижанская область);
Муминжонов Миржалол Мукимжон угли - старший преподаватель кафедры химии Андижанского государственного университета (Андижанская область);
Садуллоев Анварбек Ойбек угли - ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №18 Пешкунского района (Бухарская область);
Содиков Мухаммадали Кахрамонович - руководитель учебного центра "AD Astra" города Бухары (Бухарская область);
Кодиров Умиджон Лапас угли - студент 3-го курса Джизакского государственного педагогического института (Джизакская область);
Райимов Фуркатжон Фарход угли - студент 4-го курса Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (Джизакская область);
Номуродов Олимжон Обиджон угли - старший специалист мобильного отряда оперативного назначения Управления внутренних дел Навоийской области (Кашкадарьинская область);
Усмонов Махсуд Тулкин угли - магистрант 1-го курса Национального университета Узбекистана (Кашкадарьинская область);
Исмоилов Абдукодир Дилшод угли - студент 1-го курса Ташкентского государственного экономического университета (Навоийская область);
Хайдаров Хумоюн Машарип угли - руководитель общества с ограниченной ответственностью "Mash X Industry" (Навоийская область);
Насриддинов Вохиджон Махаммадсоли угли - военнослужащий Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан (Наманганская область);
Одашов Зайниддин Зухриддин угли - командир группы Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища (Наманганская область);
Закиров Руслан Олегович - водитель-спасатель центра при Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (Самаркандская область);
Исломов Шербек Махмуд угли - студент 1-го курса Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы (Самаркандская область);
Бахриллаев Бахром Азмиддин угли - ученик 9-го класса средней общеобразовательной школы №18 Сардобинского района (Сырдарьинская область);
Краснов Анатолий Викторович - тренер по академической гребле специализированной спортивной школы по водным видам спорта Сырдарьинской области (Сырдарьинская область);
Турсунов Анвар Махмадиёр угли - специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан (Сурхандарьинская область);
Хуррамов Аббос Бахрамович - методист Республиканской детской школы "Баркамол авлод" (Сурхандарьинская область);
Абдуганиев Турдали Абдукаюм угли - кинолог-спасатель Республиканского спасательного центра специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (Ташкентская область);
Ёкубов Достон Жалолиддин угли - командир группы войсковой части Управления по Ташкентской области Национальной гвардии Республики Узбекистан (Ташкентская область);
Йигиталиев Саидасрор Шавкат угли - солист оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои (Ферганская область);
Меликузиев Сарварбек Махмуд угли - базовый докторант Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" (Ферганская область);
Аматбоев Огабек Шоназар угли - студент 4-го курса Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Хорезмская область);
Каримов Жавохир Абдукарим угли - ученик 9-го класса творческой школы имени Огахи города Хивы (Хорезмская область);
Махмудов Абдуллох Алишер угли - ученик 10-го класса средней общеобразовательной школы №81 Учтепинского района (город Ташкент);
Мирзаахмедов Миразиз Мирвохид угли - главный редактор редакции радиоканала "Yoshlar" Национальной телерадиокомпании Узбекистана (город Ташкент).
Ранее Sputnik сообщил о том, что пожелал президент молодежи Узбекистана.