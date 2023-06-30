https://uz.sputniknews.ru/20230630/uzbekistan-gospremiya-mard-uglon-prezident-postanovleniye-36441577.html

В Узбекистане лауреаты государственной премии “Мард Углон” получат более 16 млн сумов

В Узбекистане лауреаты государственной премии “Мард Углон” получат более 16 млн сумов

Лауреатами премии стали 28 молодых людей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Соответствующее постановление подписал президент РУз.

2023-06-30T14:57+0500

2023-06-30T14:57+0500

2023-06-30T15:56+0500

узбекистан

президент узбекистана

постановление

премия

молодежь

общество

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Присуждение государственной премии “Мард Ўғлон” предусмотрено постановлением Шавката Мирзиёева.Ее вручают за особые достижения в области науки, образования, культуры, литературы, искусства, спорта, в военной службе и деятельности правоохранительных органов.Лауреатами премии стали 28 молодых людей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента.Каждый из них получит денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины (1 БРВ=330 тыс. сумов). Список лауреатов Государственной премии “Мард ўғлон”Ранее Sputnik сообщил о том, что пожелал президент молодежи Узбекистана.

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