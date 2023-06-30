https://uz.sputniknews.ru/20230630/vladimir-zelenskiy-kongress-ssha-kritika-36440302.html
Зеленскому резко ответили в конгрессе США
Зеленскому резко ответили в конгрессе США
Конгрессвумен США Тейлор Грин раскритиковала президента УКраины, назвав украинскую армию нацистской.
2023-06-30T14:09+0500
2023-06-30T14:09+0500
2023-06-30T14:09+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Член конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter раскритиковала Владимира Зеленского из-за отмены выборов на Украине и назвала украинскую армию нацистской, сообщает РИА Новости.Так она прокомментировала встречу президента Украины с членами международной рабочей группы, где обсуждали экологические последствия украинского конфликта.Республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева. Она также заявляла о намерении внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".Ранее страшную правду о Зеленском рассказали в Европарламенте.
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в мире сша киев владимир зеленский конгресс сша джо байден twitter
в мире сша киев владимир зеленский конгресс сша джо байден twitter
Зеленскому резко ответили в конгрессе США
Конгрессвумен США Тейлор Грин раскритиковала президента Украины, назвав украинскую армию нацистской.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Член конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter раскритиковала Владимира Зеленского из-за отмены выборов на Украине и назвала украинскую армию нацистской, сообщает РИА Новости.
Так она прокомментировала встречу президента Украины с членами международной рабочей группы, где обсуждали экологические последствия украинского конфликта.
"Почему-то все становится на свои места, когда говорит актер, который ежедневно носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется поджигателями войны из США, кто только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию", — указала политик.
Республиканка Марджори Тейлор Грин неоднократно высказывалась против поддержки Киева. Она также заявляла о намерении внести в конгресс законопроект о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену за "нарушение конституционных обязанностей".