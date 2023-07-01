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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230701/kiyev-gotovitsya-sdacha-dva-goroda-voyenkor-36467984.html
Киев готовится к сдаче сразу двух городов — военкор
Киев готовится к сдаче сразу двух городов — военкор
Началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны
2023-07-01T16:08+0500
2023-07-01T16:08+0500
россия
украина
киев
всу
харьков
эвакуация
спецоперация россии по защите донбасса
предприятия
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Киевский режим готовится к сдаче сразу двух городов — Харькова и Сумы, такого мнения придерживается военкор Александр Сладков, сообщает радио Sputnik.Ранее сообщалось, что ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины.
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россия украина киев харьков сумы эвакуация крупные предприятия военкор александр сладков всу
россия украина киев харьков сумы эвакуация крупные предприятия военкор александр сладков всу

Киев готовится к сдаче сразу двух городов — военкор

16:08 01.07.2023
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Киевский режим готовится к сдаче сразу двух городов — Харькова и Сумы, такого мнения придерживается военкор Александр Сладков, сообщает радио Sputnik.

"Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче. Началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны. Подробности позже", – написал военкор в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины.
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