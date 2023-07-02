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Легендарный ансамбль “Ялла” отмечает 50-летие — его наградил президент
Легендарный ансамбль “Ялла” отмечает 50-летие — его наградил президент
Указом Шавката Мирзиёева художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", а музыканты — орденами "Дўстлик".
2023-07-02T10:01+0500
2023-07-02T10:01+0500
узбекистан
ансамбль
ялла
фаррух закиров
государственная награда
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
культура
юбилей
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В связи с 50-летием знаменитого узбекского вокально-инструментального ансамбля "Ялла" Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении его творческого коллектива, сообщает пресс-служба президента.Эти награды вручают “за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе”.Указ зачитали на торжественном мероприятии по случаю юбилея ансамбля.Ранее президент Узбекистана подписал постановление о присуждении государственной премии “Мард Ўғлон”.
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узбекистан ансамбль ялла фаррух закиров указ президент узбекистана шавкат мирзиёев государственная награда юбилей культура фото
узбекистан ансамбль ялла фаррух закиров указ президент узбекистана шавкат мирзиёев государственная награда юбилей культура фото

Легендарный ансамбль “Ялла” отмечает 50-летие — его наградил президент

10:01 02.07.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
Президент наградил ансамбль Ялла, который отмечает 50-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Указом Шавката Мирзиёева художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", а музыканты — орденами "Дўстлик".
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В связи с 50-летием знаменитого узбекского вокально-инструментального ансамбля "Ялла" Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении его творческого коллектива, сообщает пресс-служба президента.
Эти награды вручают “за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаФаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт хурмати"
Фаррух Закиров награжден орденом Эл-юрт хурмати - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт хурмати"
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Так, художественный руководитель "Ялла" Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", музыканты Аббос Алиев, Игорь Халиков, Тимур Халиков, директор Жавлон Тохтаев — орденом "Дўстлик", — говорится в сообщении.
Указ зачитали на торжественном мероприятии по случаю юбилея ансамбля.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
Президент наградил ансамбль Ялла, который отмечает 50-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
Президент наградил ансамбль Ялла, который отмечает 50-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее президент Узбекистана подписал постановление о присуждении государственной премии “Мард Ўғлон”.
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