Легендарный ансамбль “Ялла” отмечает 50-летие — его наградил президент
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
© Пресс-служба президента Узбекистана
Указом Шавката Мирзиёева художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", а музыканты — орденами "Дўстлик".
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В связи с 50-летием знаменитого узбекского вокально-инструментального ансамбля "Ялла" Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении его творческого коллектива, сообщает пресс-служба президента.
Эти награды вручают “за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаФаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт хурмати"
Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт хурмати"
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Так, художественный руководитель "Ялла" Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", музыканты Аббос Алиев, Игорь Халиков, Тимур Халиков, директор Жавлон Тохтаев — орденом "Дўстлик", — говорится в сообщении.
Указ зачитали на торжественном мероприятии по случаю юбилея ансамбля.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее президент Узбекистана подписал постановление о присуждении государственной премии “Мард Ўғлон”.