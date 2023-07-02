https://uz.sputniknews.ru/20230702/36471235.html

Легендарный ансамбль “Ялла” отмечает 50-летие — его наградил президент

Легендарный ансамбль “Ялла” отмечает 50-летие — его наградил президент

Указом Шавката Мирзиёева художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати", а музыканты — орденами "Дўстлик".

2023-07-02T10:01+0500

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2023-07-02T10:01+0500

узбекистан

ансамбль

ялла

фаррух закиров

государственная награда

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

культура

юбилей

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В связи с 50-летием знаменитого узбекского вокально-инструментального ансамбля "Ялла" Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении его творческого коллектива, сообщает пресс-служба президента.Эти награды вручают “за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе”.Указ зачитали на торжественном мероприятии по случаю юбилея ансамбля.Ранее президент Узбекистана подписал постановление о присуждении государственной премии “Мард Ўғлон”.

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