https://uz.sputniknews.ru/20230702/rossiya-artilleriya-unichtojeniye-stantsiya-sputnik-svyaz-starlink-vsu-artemovsk-36472963.html

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи под Артемовском

Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи под Артемовском

Бойцы группировки "Юг" ликвидировали станцию связи Starlink под и пункт управления дронами на Соледаро-Артемовском направлении.

2023-07-02T11:41+0500

2023-07-02T11:41+0500

2023-07-02T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Российские артиллеристы нанесли мощный удар по украинской станции спутниковой связи Starlink и пункту управления дронами под Артемовском и уничтожили их, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Об этом сообщают РИА Новости.Также он добавил, что кроме этого, Южная группировка войск РФ отбила атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Берховка (Артемовский район ДНР).По его словам, дальнейшее продвижение противника было сорвано.Ранее российские Су-34 уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

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