https://uz.sputniknews.ru/20230702/rossiya-artilleriya-unichtojeniye-stantsiya-sputnik-svyaz-starlink-vsu-artemovsk-36472963.html
Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи под Артемовском
Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи под Артемовском
Бойцы группировки "Юг" ликвидировали станцию связи Starlink под и пункт управления дронами на Соледаро-Артемовском направлении.
2023-07-02T11:41+0500
2023-07-02T11:41+0500
2023-07-02T11:41+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Российские артиллеристы нанесли мощный удар по украинской станции спутниковой связи Starlink и пункту управления дронами под Артемовском и уничтожили их, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Об этом сообщают РИА Новости.Также он добавил, что кроме этого, Южная группировка войск РФ отбила атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Берховка (Артемовский район ДНР).По его словам, дальнейшее продвижение противника было сорвано.Ранее российские Су-34 уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.
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спецоперация россия всу украина вооруженные силы безопасность атака ликвидация в мире
спецоперация россия всу украина вооруженные силы безопасность атака ликвидация в мире
Российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи под Артемовском
Бойцы группировки "Юг" ликвидировали станцию связи Starlink под и пункт управления дронами на Соледаро-Артемовском направлении.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Российские артиллеристы нанесли мощный удар по украинской станции спутниковой связи Starlink и пункту управления дронами под Артемовском и уничтожили их, заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Об этом сообщают РИА Новости.
"На соледаро-артемовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", — сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что кроме этого, Южная группировка войск РФ отбила атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Берховка (Артемовский район ДНР).
"В попытке прорыва было задействовано около 30 военнослужащих из состава 77-й аэромобильной бригады ВСУ, действующей при поддержке четырех танков и трех БМП. В первые минуты боя было уничтожено два танка и столько же боевых машин пехоты штурмовиков ВСУ, — рассказал Астафьев.
По его словам, дальнейшее продвижение противника было сорвано.