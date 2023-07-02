https://uz.sputniknews.ru/20230702/uzbekistan-kokand-festival-tyurkskiy-yazyk-molodej-iyul-2023-36475700.html

Тюркоязычная молодежь соберется на международный фестиваль в Коканде — что в программе

Тюркоязычная молодежь соберется на международный фестиваль в Коканде — что в программе

На фестиваль приедут активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также их сверстники из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.

2023-07-02T14:51+0500

2023-07-02T14:51+0500

2023-07-02T14:51+0500

узбекистан

коканд

ферганская область

фестиваль

молодежь

тюркские народы

культура

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В городе Коканде Ферганской области Узбекистана 11-15 июля пройдет “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, сообщает Министерство культуры и туризма.В числе организаторов также МИД, Агентство по делам молодежи и Международная организация турецкой культуры (ТЮРКСОЙ).Участниками фестиваля станут активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.Программа форума включает различные конкурсы, презентации, встречи, акции, проекты и другие мероприятия.Для справки, “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, начиная с 2023-го, планируют проводить раз в два года во втором месяце лета.Ранее стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи.

узбекистан

коканд

ферганская область

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