https://uz.sputniknews.ru/20230702/uzbekistan-kokand-festival-tyurkskiy-yazyk-molodej-iyul-2023-36475700.html
Тюркоязычная молодежь соберется на международный фестиваль в Коканде — что в программе
Тюркоязычная молодежь соберется на международный фестиваль в Коканде — что в программе
На фестиваль приедут активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также их сверстники из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.
2023-07-02T14:51+0500
2023-07-02T14:51+0500
2023-07-02T14:51+0500
узбекистан
коканд
ферганская область
фестиваль
молодежь
тюркские народы
культура
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В городе Коканде Ферганской области Узбекистана 11-15 июля пройдет “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, сообщает Министерство культуры и туризма.В числе организаторов также МИД, Агентство по делам молодежи и Международная организация турецкой культуры (ТЮРКСОЙ).Участниками фестиваля станут активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.Программа форума включает различные конкурсы, презентации, встречи, акции, проекты и другие мероприятия.Для справки, “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, начиная с 2023-го, планируют проводить раз в два года во втором месяце лета.Ранее стало известно, в каком регионе Узбекистана больше всего молодежи.
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узбекистан коканд ферганская область фестиваль молодежь тюркские народы культура
узбекистан коканд ферганская область фестиваль молодежь тюркские народы культура
Тюркоязычная молодежь соберется на международный фестиваль в Коканде — что в программе
На фестиваль приедут активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также их сверстники из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
В городе Коканде Ферганской области Узбекистана 11-15 июля пройдет “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, сообщает Министерство культуры и туризма.
В числе организаторов также МИД, Агентство по делам молодежи и Международная организация турецкой культуры (ТЮРКСОЙ).
Участниками фестиваля станут активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.
Программа форума включает различные конкурсы, презентации, встречи, акции, проекты и другие мероприятия.
“Кроме того, в рамках фестиваля, пройдут день книголюбов, турниры по различным видам этноспорта, культурно-зрелищные мероприятия, круглые столы по вопросам организации молодежного бизнеса, изготовления изделий народных промыслов, творческие диалоги с известными деятелями театра и кино”, — говорится в сообщении.
Для справки, “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, начиная с 2023-го, планируют проводить раз в два года во втором месяце лета.