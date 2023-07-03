https://uz.sputniknews.ru/20230703/islam-simvol-oskorbleniye-strany-ois-mery-prizyv-36491079.html

Мусульманские страны призвали принять меры против оскорблений ислама

Мусульманские страны призвали принять меры против оскорблений ислама

Инцидент, связанный с осквернением и сожжением Корана во время празднования Курбан-байрама в Стокгольме, вызвал широкий отклик во многих странах мира. Страны ОИС призвали к коллективным усилиям против повторных надругательств над символами ислама.

2023-07-03T12:40+0500

2023-07-03T12:40+0500

2023-07-03T12:40+0500

ислам

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коран

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье призвали принять коллективные меры, чтобы положить конец повторяющимся действиям с оскорблениями символов ислама, передал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".Об этом сообщает РИА Новости.Об этом он заявил на экстренном заседании организации в Джидде, созванном по инициативе Саудовской Аравии в ответ на недавнее сожжение Корана в Швеции.Таха подчеркнул, что ОИС необходимо постоянно работать с международным сообществом в вопросах оперативного реагирования на любые антирелигиозные призывы.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Внешнеполитические ведомства Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД РФ подчеркнул, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В свою очередь, Владимир Путин при посещении старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, подчеркнув, что РФ неизменно будет придерживаться этих законодательных правил.Узбекский депутат также прокомментировал сожжение Корана в Швеции.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане хранят уникальный Коран.

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