https://uz.sputniknews.ru/20230703/meksika-gorod-mer-svadba-krokodil-ritual-udacha-36486534.html
Мэр мексиканского города женился на самке крокодила
Мэр мексиканского города женился на самке крокодила
Ритуальное бракосочетание призвано принести благополучие жителям города. В той местности крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку — главный источник пропитания местного населения.
2023-07-03T11:14+0500
2023-07-03T11:14+0500
2023-07-03T12:48+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле. Свадебная церемония — дань традиции, чтобы привлечь удачу, передает агентство Франс Пресс.Об этом сообщает РИА Новости.Цель столь необычного "брачного союза" с самкой рептилии — приношение дара богам, чтобы те послали дожди, хороший урожай, обеспечили мир и спокойствие в городе.В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Кроме того, крокодил получил имя "Алисия Адриана".Ранее Sputnik сообщал о том, что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента.
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в мире мексика мэр свадьба традиции крокодил
в мире мексика мэр свадьба традиции крокодил
Мэр мексиканского города женился на самке крокодила
11:14 03.07.2023 (обновлено: 12:48 03.07.2023)
Ритуальное бракосочетание должно принести благополучие жителям города. В этой местности крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку — главный источник пропитания местного населения.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле. Свадебная церемония — дань традиции, чтобы привлечь удачу, передает агентство Франс Пресс.
Об этом сообщает РИА Новости.
Цель столь необычного "брачного союза" с самкой рептилии — приношение дара богам, чтобы те послали дожди, хороший урожай, обеспечили мир и спокойствие в городе.
"Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", — цитирует агентство слова мэра города.
В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Кроме того, крокодил получил имя "Алисия Адриана".