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https://uz.sputniknews.ru/20230703/meksika-gorod-mer-svadba-krokodil-ritual-udacha-36486534.html
Мэр мексиканского города женился на самке крокодила
Мэр мексиканского города женился на самке крокодила
Ритуальное бракосочетание призвано принести благополучие жителям города. В той местности крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку — главный источник пропитания местного населения.
2023-07-03T11:14+0500
2023-07-03T12:48+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле. Свадебная церемония — дань традиции, чтобы привлечь удачу, передает агентство Франс Пресс.Об этом сообщает РИА Новости.Цель столь необычного "брачного союза" с самкой рептилии — приношение дара богам, чтобы те послали дожди, хороший урожай, обеспечили мир и спокойствие в городе.В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Кроме того, крокодил получил имя "Алисия Адриана".Ранее Sputnik сообщал о том, что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента.
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в мире мексика мэр свадьба традиции крокодил
в мире мексика мэр свадьба традиции крокодил

Мэр мексиканского города женился на самке крокодила

11:14 03.07.2023 (обновлено: 12:48 03.07.2023)
© © RUSVEL RASGADOВиктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени "La Niсa Princesa" ("Девушка-принцесса") перед тем, как жениться на ней
Виктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени La Niсa Princesa (Девушка-принцесса) перед тем, как жениться на ней - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
© © RUSVEL RASGADO
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Ритуальное бракосочетание должно принести благополучие жителям города. В этой местности крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку — главный источник пропитания местного населения.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле. Свадебная церемония — дань традиции, чтобы привлечь удачу, передает агентство Франс Пресс.
Об этом сообщает РИА Новости.
Цель столь необычного "брачного союза" с самкой рептилии — приношение дара богам, чтобы те послали дожди, хороший урожай, обеспечили мир и спокойствие в городе.
"Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", — цитирует агентство слова мэра города.
В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Кроме того, крокодил получил имя "Алисия Адриана".
Ранее Sputnik сообщал о том, что случилось с нильскими крокодильчиками, изъятыми в аэропорту Ташкента.
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