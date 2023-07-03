https://uz.sputniknews.ru/20230703/rossiya-gruppiroka-yug-udary-vsu-tri-napravleniye-36482561.html
"Южная" группировка нанесла ракетные удары по ВСУ в трех направлениях — Минобороны РФ
"Южная" группировка нанесла ракетные удары по ВСУ в трех направлениях — Минобороны РФ
Ракетно-бомбовые удары, нанесенные авиацией, поразили скопление живой силы и техники противника.
2023-07-03T09:51+0500
2023-07-03T09:51+0500
2023-07-03T09:51+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Об успехах российской авиации в борьбе с украинскими боевиками рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вооруженных сил России Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино. А артиллерия уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Красное.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали боевую машину пехоты ВСУ в районе Артемовска, самоходную гаубицу "Гвоздика" в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе поселка Острое.Ранее Россия узнала об одной из главных слабостей ВСУ.
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спецоперация россия вооруженные силы всу безопасность украина в мире
спецоперация россия вооруженные силы всу безопасность украина в мире
"Южная" группировка нанесла ракетные удары по ВСУ в трех направлениях — Минобороны РФ
Ракетно-бомбовые удары, нанесенные авиацией, поразили скопление живой силы и техники противника.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Об успехах российской авиации в борьбе с украинскими боевиками рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вооруженных сил России Вадим Астафьев.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Авиацией "Южной" группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях", — заявил Астафьев.
По его словам, расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино. А артиллерия уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Красное.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали боевую машину пехоты ВСУ в районе Артемовска, самоходную гаубицу "Гвоздика" в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе поселка Острое.